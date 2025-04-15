劉世芳提一邊一國遭告發 卓榮泰：兩岸互不隸屬

民進黨立委王美惠今天說，有內閣成員主張「台灣中國，一邊一國」卻遭告發內亂外患罪，令人匪夷所思。行政院長卓榮泰表示，若以白話文來說，正式來講是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。王美惠質詢時談及美國關稅議題，關注台美談判後，預計會被課多少稅。卓榮泰答詢時說，美國至今還一直在宣布新的政策，總統賴清德日前發表的5項策略中清楚表明，台灣不會對美國採取報復性關稅。

卓榮泰表示，在世界貿易的特殊情況中，以美國為主導的力量，跟台灣過去所走的路線是相同的，所以要在世界陣營中共同合作、互相進步，之後全世界大部分地區的特殊貿易情形就能穩定下來。

至於如何避免中國商品「洗產地」，卓榮泰說，絕對嚴格取締，台灣不能成為這次世界貿易特殊情境中的破口，會對國內產業不好，且不只是洗產地，還會大量低價傾銷到台灣，洗產地出去也會破壞國家的信譽，會全力抵制這樣的事。

另外，內政部長劉世芳日前宣講提到「台灣中國一邊一國」，國民黨籍台北市議員鍾小平認為不當，3月時告發涉內亂外患罪。王美惠問，到底主張「台灣中國、一邊一國」是內亂外患，還是公開挺「武統」是內亂外患。

卓榮泰表示，這種說法若以白話文來說，正式來講是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。

王美惠指出，中國是境外敵對勢力，台灣的安全要靠自己努力、打拚，賴總統針對中國五大威脅提出17項應對措施，是否已開會討論。卓榮泰說，總統提出17項因應策略，有很多要重新計劃，甚至要立法、修法，整理出來後上星期他已主持會議，並在進行中。

中配因涉嫌鼓吹武統，居留許可遭廢止後離境。王美惠說，如果中配已經取得台灣的身分證，還這樣批評台灣，政府要如何處理。

卓榮泰表示，中配跟許多入籍到台灣的外籍朋友一樣，都是非常熱愛台灣這塊土地的共同生活方式，絕大多數都是如此，但要符合入籍的所有程序，「過去有法令沒有執行，現在加強執行」。