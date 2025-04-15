賴總統允三班護病比入法 卓揆：獎勵先行、12措施完成再下一步

為完善護理人員工作條件，衛福部去年公布三班護病比標準，預計2年入法4年達標，賴清德總統也曾經提出承諾。行政院長卓榮泰今天表示，政府直接提供達標醫院獎勵，目前採取獎勵先行，未來再朝下一步驟進行。

2024年總統大選期間，賴總統承諾加速達成三班護病比入法、照顧基層醫事護理人員，行政院會去年通過「護理人力政策整備12項策略計畫」，期盼透過人力培育、正向職場與薪資改善3大方向，還有12項策略改善護理職場環境，建立醫院護理留任正循環的機制，促進領照護理師執業，並且推動三班護病比入法。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委鄭正鈐質詢時詢問，三班護病比入法進度如何。卓榮泰答詢時表示，不管是在選前選後，政府做了很多努力，例如直接獎勵有達標的醫院，給予護理人員更多優惠福利。

鄭正鈐再問，賴總總承諾兩年內入法，今年就是要入法的時間，行政院去年公布三班護病比標準，衛福部卻坦言大夜班很難達標，賴總統的承諾能否如期達標。衛福部長邱泰源說明，醫學中心、區域醫院跟地區醫院都有長足進步，其中醫學中心更已達到60%。

鄭正鈐表示，政府僅採用鼓勵未有強而有力的方式，希望能夠加快腳步打成賴總統的政見，邱泰源則說，衛福部努力跟各界溝通，加強腳步維護醫療品質，「特別是護理人員，給予適當的工作環境非常重要」，目前也投入很多獎勵措施，相信對各方面都有很大的幫助。

鄭正鈐呼籲，希望政府加快腳步，不要只停留在獎勵階段，卓榮泰則說，目前採取獎勵制度先行，完成12項措施再朝下一步驟進行。