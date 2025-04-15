避美高關稅拚加入CPTPP？外交部：中國不符合高標準

美國對中國的關稅累計為145%，華府智庫專家認為，這讓北京重燃加入CPTPP的興趣，將調整法規對接。外交部今天表示，中國不符合CPTPP的高標準，會員國將按照「奧克蘭三原則」嚴審，而台灣將透過多元管道降低中國影響。

目前美國對中國的關稅累計為145%，中國也對美祭出125%的關稅。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）14日在布魯金斯研究所（Brookings Institution）線上座談指出，貿易戰使中國重啟對「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的興趣，也會調整法規與CPTPP對接。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，中國若針對入會申請案調整法規，這對台灣的影響為何。

國際合作及經濟事務司司長連玉蘋表示，加入CPTPP必須符合高標準、貿易承諾以及共識決定的「奧克蘭三原則」，但中國運用大量政府補貼以及國營事業不透明營運方式，這都顯示中國不是符合CPTPP高標準的國家。

連玉蘋指出，已有許多學者提出論述，中國想要加入CPTPP的其中一個因素就是阻擋台灣，此外，在全球因應美國對等關稅的情況下，凸顯CPTPP的重要性，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）建議CPTPP會員跟歐盟成立新聯盟，而歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也表達欲強化與CPTPP的關係。

談及中國若在此刻針對入會調整法規，連玉蘋直言並不意外，但中國的相關措施是否經得起檢驗，相信所有會員國都還是會按照「奧克蘭三原則」來嚴格審視中國。

至於台灣的因應措施，連玉蘋說，台灣會透過多元管道降低中國的影響跟威脅，也有請友好國家以及較具有聲量的國家在CPTPP為台灣執言。

中國在2021年9月16日提出申請加入CPTPP，台灣於同年9月22日遞件。政治新聞Politico.eu 2024年底報導，3年多來，台灣與中國的加入程序因政治因素未被啟動。