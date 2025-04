外交部：今年CPTPP推案訴求成長繁榮凌駕地緣政治

澳洲為今年「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)輪值主席國,外交部今天表示,今年推案以「成長與繁榮凌駕地緣政治:CPTPP有台灣更強大」為基調,強調CPTPP並不是政治議題,希望透過拓展經貿及產業合作擴大訴求聲量。

中國在2021年9月16日提出申請加入CPTPP,台灣於同年9月22日遞件。政治新聞Politico.eu 2024年底報導,3年多來,台灣與中國的加入程序因政治因素未被啟動。

外交部上午舉行例行記者會,國際合作及經濟事務司司長連玉蘋表示,外交部持續透過多元管道持續爭取會員國支持,今年推案以「成長與繁榮凌駕地緣政治:CPTPP有台灣更強大」(Growth and prosperityover geopolitics: the CPTPP is stronger with Taiwan)為基調,透過駐處在會員國辦理研討會等相關活動,加強推播(#TWpowerCPTPP、#CPTPPTaiwanReady)訊息,加入CPTPP並不是政治議題,希望透過拓展經貿及產業合作擴大訴求聲量。

連玉蘋指出,將持續透過駐處加強會員國首府的遊說工作,若有必要,也將研議派團進洽,透過高層面對面溝通能更有效地傳達台灣入會決心。

連玉蘋說,將持續透過產業合作強化與會員國的經貿實質關係,如去年組團分赴馬來西亞、墨西哥及智利研商半導體、供應鏈及氫能源等領域的合作,今年將研議籌組相關產業團赴會員國強化產業實質交流。並透過世界台商會及於會員國的分會網絡,強化與駐在國工商協會的鏈結,協助爭取會員國草根力量的支持。

此外,針對今年輪值主席國澳洲,連玉蘋表示,外交部透過駐澳館處委請知名節目「機場經濟學家」(The Airport Economist) 製播「台灣專輯」,藉由外交部政務次長吳志中及台灣產業領袖的現身說法,展現台灣的經貿實力及優勢,該專輯於3月27日在澳洲新南威爾斯州(NSW)議會發布,彰顯CPTPP有台灣更強大。

連玉蘋提及,另透過外貿協會率太陽能與儲能產業具代表性的12家台灣業者,於3月26日至27日赴澳洲布里斯本參加「Solar & Storage Live」展覽,透過設立「台灣館」展現在再生能源領域的創新科技及研發成果,並強化台灣與澳洲在該領域的合作。

連玉蘋說,外交部委託國經協會組團將於今年6月起分赴澳洲、日本、英國等CPTPP重量級會員國進行交流,強化對前述國家的爭取工作。

連玉蘋強調,外交部將偕同相關單位持續透過多元管道,向國際社會傳達台灣有能力為CPTPP區域榮景做出貢獻,且有意願與CPTPP會員國合作共促全球共榮互利的未來,接納台灣加入有助體現CPTPP是捍衛自由貿易的標竿,以凝聚會員國支持台灣入會案的共識,儘早通過成立台灣入會工作小組。