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外交部：今年CPTPP推案訴求成長繁榮凌駕地緣政治

中央社／ 台北15日電

澳洲為今年「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，外交部今天表示，今年推案以「成長與繁榮凌駕地緣政治：CPTPP有台灣更強大」為基調，強調CPTPP並不是政治議題，希望透過拓展經貿及產業合作擴大訴求聲量。

中國在2021年9月16日提出申請加入CPTPP，台灣於同年9月22日遞件。政治新聞Politico.eu 2024年底報導，3年多來，台灣與中國的加入程序因政治因素未被啟動。

外交部上午舉行例行記者會，國際合作及經濟事務司司長連玉蘋表示，外交部持續透過多元管道持續爭取會員國支持，今年推案以「成長與繁榮凌駕地緣政治：CPTPP有台灣更強大」（Growth and prosperityover geopolitics: the CPTPP is stronger with Taiwan）為基調，透過駐處在會員國辦理研討會等相關活動，加強推播（#TWpowerCPTPP、#CPTPPTaiwanReady）訊息，加入CPTPP並不是政治議題，希望透過拓展經貿及產業合作擴大訴求聲量。

連玉蘋指出，將持續透過駐處加強會員國首府的遊說工作，若有必要，也將研議派團進洽，透過高層面對面溝通能更有效地傳達台灣入會決心。

連玉蘋說，將持續透過產業合作強化與會員國的經貿實質關係，如去年組團分赴馬來西亞、墨西哥及智利研商半導體、供應鏈及氫能源等領域的合作，今年將研議籌組相關產業團赴會員國強化產業實質交流。並透過世界台商會及於會員國的分會網絡，強化與駐在國工商協會的鏈結，協助爭取會員國草根力量的支持。

此外，針對今年輪值主席國澳洲，連玉蘋表示，外交部透過駐澳館處委請知名節目「機場經濟學家」（The Airport Economist） 製播「台灣專輯」，藉由外交部政務次長吳志中及台灣產業領袖的現身說法，展現台灣的經貿實力及優勢，該專輯於3月27日在澳洲新南威爾斯州（NSW）議會發布，彰顯CPTPP有台灣更強大。

連玉蘋提及，另透過外貿協會率太陽能與儲能產業具代表性的12家台灣業者，於3月26日至27日赴澳洲布里斯本參加「Solar & Storage Live」展覽，透過設立「台灣館」展現在再生能源領域的創新科技及研發成果，並強化台灣與澳洲在該領域的合作。

連玉蘋說，外交部委託國經協會組團將於今年6月起分赴澳洲、日本、英國等CPTPP重量級會員國進行交流，強化對前述國家的爭取工作。

連玉蘋強調，外交部將偕同相關單位持續透過多元管道，向國際社會傳達台灣有能力為CPTPP區域榮景做出貢獻，且有意願與CPTPP會員國合作共促全球共榮互利的未來，接納台灣加入有助體現CPTPP是捍衛自由貿易的標竿，以凝聚會員國支持台灣入會案的共識，儘早通過成立台灣入會工作小組。

CPTPP 外交部 澳洲 經貿

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