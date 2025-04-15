提高880億元支持方案規模？卓榮泰：有可能

因應美國關稅政策，立委關心行政院祭出的新台幣880億元支持方案，未來推出特別條例時，預算規模是否比880億元還要高。行政院長卓榮泰今天說，目前有可能，但還沒有定案。

因應美國關稅政策，行政院祭出880億元支持方案，待行政院會通過特別條例草案後，送立法院審議。

立法院會今天進行施政總質詢，國民黨立委洪孟楷質詢時關心上述議題，詢問何時通過特別條例草案，送立法院審議。

卓榮泰說，行政院一開始提出880億元的支持方案，有人指行政院大撒幣，或是有人說要2000億元，因此行政院跟產業界溝通，產業界也給予意見，目前在正重新整合，會依照這樣的基礎、規模，加入產業界的意見，努力在下週盡快通過特別條例並出行政院。

洪孟楷舉先前疫後特別條例中有普發現金、補助台電等內容，詢問這次的特別條例是否有相關方向，以及預算額度（規模）是否比880億元還要高。

卓榮泰說，會符合趨勢所需、考量產業與民眾的需求。至於額度部分，目前有這個可能，但還沒有做出定案。

針對對美關稅談判部分，洪孟楷說，民進黨人士建議可由前總統蔡英文擔任召集人。

卓榮泰表示，蔡英文絕對沒有問題，因為她的語文、談判能力、國際視野及對於國內政務的嫻熟度等，絕對沒有問題，但要跟國外進行交涉，人選部分要互相有默契。

洪孟楷另外質疑，如果可以為中華民國爭取到更有利的位置，何樂而不為，但令人遺憾的是，現在有籌碼，民進黨政府卻不願意用。

卓榮泰回應，籌碼不是擺在桌上，賭徒才會把籌碼擺在桌上，「我們不是賭徒、不是做世界性大賭博」，籌碼是放在應該放的地方，不是擺在這裡討論。

洪孟楷問到，美國總統川普（Donald Trump）之前說台灣偷走半導體產業。卓榮泰表示，台灣沒有偷，而是跟世界充分合作，在製造發展上獲各界肯定，至於研發過程則是要互相學習。

此外，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，預計未來4年將在美國生產價值高達5000億美元（約新台幣16.2兆元）的AI基礎設施。洪孟楷詢問卓榮泰有無掌握，卓榮泰指出，國內廠商要去國外投資，都有相關投審機制，目前還沒有經過投審會。

另外針對關稅戰議題，總統賴清德勉勵民眾「吃苦當吃補」，經濟部長郭智輝今天受訪也提到，台灣人不都是這樣，吃苦當吃補很正常。洪孟楷說，郭智輝的說法是否失言，還是預告苦日子要來到。

卓榮泰回應「沒有」，也說當面對挑戰時如何有健康的態度面對，而不是懷憂喪志。