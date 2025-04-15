教育部長稱一邊一國挨批 吳思瑤：請問哪裡有說錯？

教育部長鄭英耀昨稱「台灣與中國一邊一國，無庸置疑」，遭在野立委批評違反中華民國憲法。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反問，「台灣有自己憲法、總統、國會，不就是一個獨立而完整的國家嗎？請問一邊一國哪裡有說錯？」

吳思瑤今在民進黨團記者會上被問到鄭英耀一邊一國言論，表示「教育部長有說錯什麼話？台灣跟中國不是一邊一國嗎？」台灣有自己的憲法、總統，有自己的國會，國民黨委員可以在國會裡，質詢中華民國的教育部長，不就是一個獨立而完整的國家嗎？請問一邊一國哪裡有說錯？

至於花蓮縣議會國民黨團今赴地檢署告發罷免藍委傅崐萁的領銜人李美玲、民進黨立委沈伯洋等人涉嫌偽造文書，沈伯洋稍早也說，告發雖然是對方的權利，「但誣告就是七年以下有期徒刑」，因為花蓮印製連署書有格式錯誤，花蓮團隊就是重新簽署，「且為什麼要拿一個完全歪掉的連署書偷跑？好歹做一個格式正確、方正的來偷跑才對吧？」從頭到尾就是一個邏輯不通的告發。