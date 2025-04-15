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大寮社宅上梁典禮沒邀請立委 林岱樺提醒水利局長「聯絡機制要建立」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

有意參選高雄市長的立委林岱樺，近期在助理費風波影響下，仍努力在地方奔走，出席各項活動尋求民眾支持。高雄大寮社會住宅第一期新建統包工程今天上午舉辦上樑典禮，林岱樺接獲民眾通知才得知有此行程，她到場後提醒水利局長蔡長展，這是她的選區，「希望聯絡機制要建立起來」。

水利局長蔡長展說，因為上梁典禮由副市長主持，因此所有的立委都沒有通知，僅通知在地里長、市議員，若是市長行程，就會通知選區的立委、議員等民代一起參加。

市議員張漢忠說，水利局有解釋，這次有邀請市議員，但未刻意邀請立法委員。立委幫忙爭取地方大大小小各項工程，希望日後活動也能邀請立委出席，大家才能在中央與地方合作。

高雄市副市長林欽榮今天上午主持大寮社會住宅（第一期）上樑儀式，祈求工程如期如質，平安順利圓滿完成。林欽榮致詞時特別表達感謝立委林岱樺、鳳山大寮生活圈議員及在地里長不分黨派，大家共同爭取並支持市政建設，為市府持續推動大寮地區發展提供支持。

林岱樺今天上午來到會場後，對水利局長蔡長展說，今天的上樑典禮是公開行程，過往都有收到通知，「這是我的選區，是民眾跟我說的」，她希望水利局的聯絡機制要建立起來。蔡長展連聲向林岱樺說「歹勢、歹勢」，並表示這次的行程有通知里長，但沒通知立委。

林岱樺接受媒體聯訪時說，「這沒關係、這小事啦，這沒有什麼...不足掛齒」，記者追問她向水利局長反映什麼，林岱樺說，「我就跟他說，我在地的立委，沒有被通知到」。林岱樺笑說，這些都小事，「我也還是來啦，也是很受到歡迎」。

林岱樺今天上午現身高雄大寮社宅上樑典禮，與市府官員、地方人士寒暄問好。記者王勇超／攝影
林岱樺今天上午現身高雄大寮社宅上樑典禮，與市府官員、地方人士寒暄問好。記者王勇超／攝影
林岱樺今天上午參加高雄大寮社宅上樑典禮。記者王勇超／攝影
林岱樺今天上午參加高雄大寮社宅上樑典禮。記者王勇超／攝影
高雄大寮社會住宅第一期新建統包工程今天上午舉辦上樑典禮，林岱樺接獲民眾通知才得知有此行程，她到場後提醒水利局長蔡長展，這是她的選區，希望聯絡機制要建立起來。記者王勇超／攝影
高雄大寮社會住宅第一期新建統包工程今天上午舉辦上樑典禮，林岱樺接獲民眾通知才得知有此行程，她到場後提醒水利局長蔡長展，這是她的選區，希望聯絡機制要建立起來。記者王勇超／攝影
針對沒接獲水利局通知今天的大寮社宅上樑典禮行程，林岱樺接受媒體聯訪時表示「這小事啦」。記者王勇超／攝影
針對沒接獲水利局通知今天的大寮社宅上樑典禮行程，林岱樺接受媒體聯訪時表示「這小事啦」。記者王勇超／攝影

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