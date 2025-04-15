何時可再提NCC委員名單？ 卓榮泰：最後差一點點的功夫

國家通訊傳播委員會（NCC）委員人數不足，目前仍空轉，眾多頻道也面臨換照問題，國民黨立委洪孟楷今質詢行政院長卓榮泰，何時可以提出新的委員名單？卓回應，希望這個月能提出來，「已經準備的差不多好了，最後差一點點的功夫。」

洪孟楷今於院會質詢卓榮泰有關賴清德總統支持度創上任以來次低紀錄，馬上就要內閣上任周年，面對所有問題有無調整或檢討之處，同時也詢問NCC委員名單究竟何時會提出來？如今37家頻道面臨換照問題，只要提出專業人選，立院沒有否決理由，但若因人設事、因黨設施，那立院當然就有審查空間。

卓榮泰回應，立委這樣問內閣有無調整或檢討之處不會有答案，如果說會，就會打擊閣員信心，若說不會，又不符立委期待；但也坦言，雖然大家都很努力，但不可能每件事情都做得很好，都值得檢討的地方。

卓榮泰表示，有關NCC委員名單會盡快提出來，過去徵詢的對象雖然都有一定的專業，但因對工作內容有顧慮，徵詢時遇到很大困難，這非常抱歉，已經盡量努力，希望這個月可以提出名單，找的NCC委員人選一定會非常符合專業程度，「已經準備的差不多好了，最後差一點點的功夫。」