快訊

Switch 2預購超夯！台灣供貨量曝光 買這一款有望「首波開賣拿到貨」

戰俘中國兵現身！誤信抖音從軍發財夢 騙去俄羅斯打仗

麥當勞「厚鬆餅堡」回來了！備貨3倍、全台限量230萬個

國民黨證實板橋區執行長、秘書2人被帶走 主委：司法別成打手

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，並在搜索後將一箱箱的證物帶走，並將黨工帶回調查局偵訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，並在搜索後將一箱箱的證物帶走，並將黨工帶回調查局偵訊。記者許正宏／攝影

檢調繼台南、北市罷免綠委團體領袖遭查後，今天鎖定罷免立委蘇巧慧吳琪銘張宏陸的領銜人及發起人，調查局幹員今天上午到國民黨板橋區黨部搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子2人，將帶往新北市調處及北機組製作筆錄。

新北市黨部主委黃志雄說，調查局人員今早8點多到區黨部，搜索行動持續到11點多，帶走2名黨工，也攜走一些文件資料等證物，盼司法秉公處理，別成為執政黨的打手。

在搜索告一段落後，板橋區黨部隨即拉下鐵門，一旁的新北市黨部氣氛凝重，有黨工說「人心惶惶啊」。

搜索板橋區黨部與張宏陸罷免案有關，擔任「走投無陸」行動發起人的吳禹辰曾是國民黨新北市青年工作總會長。吳今天聯繫不上，黨部人員說，吳狀態不明，不確定是否也被辦案人員帶走了。

檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，板橋區黨部和新北市黨部空間相連，就在市黨部的1樓。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，板橋區黨部和新北市黨部空間相連，就在市黨部的1樓。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，將黨工帶回調查局偵訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，將黨工帶回調查局偵訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，區黨部執行長謝慶認遭帶回調查。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，區黨部執行長謝慶認遭帶回調查。記者許正宏／攝影

吳琪銘 國民黨 張宏陸 罷免 蘇巧慧 黃志雄 黨工

延伸閱讀

國民黨證實：板橋黨部1女黨工被帶走、「走投無陸」發起人聯繫不上

罷免蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸也爆幽靈連署 新北檢發動約談

國民黨板橋區黨部被搜索 主委黃志雄：衝著張宏陸罷團而來

影／新北檢調查幽靈連署 蘇巧慧盼查清藍營誰授意抄名冊

相關新聞

國民黨板橋區黨部被搜索 主委黃志雄：衝著張宏陸罷團而來

大罷免如火如荼推進，檢調繼台南、北市罷免綠委團體領袖遭查後，今天也鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人，調查行動仍在持續中。調查局幹員也直搗黨部等據點，一度傳出是國民黨新北市黨部被搜索，市黨部主委黃志雄澄清說，是板橋區黨部被搜索，不是市黨部。

青年軍遭控幽靈連署最高50萬交保 侯漢廷批：罷綠比共諜嚴重？

大罷免案持續延燒，北檢昨偵辦北市罷綠委「雙吳」團體涉幽靈連署案，約談參與連署國民黨青年軍「罷吳四騎士」等人，幾人今晨才陸續交保離開北院，有不少支持者在北檢外伸援，抗議司法不公，北市議員侯漢廷更痛批，民進黨員日前捲入共諜案以20萬交保，如今罷免民進黨卻要花50萬，反諷「難道司法姓黨？」

新北檢也動了！罷免蘇巧慧、吳琪銘疑幽靈連署 檢調再約談2領銜人

繼台北地檢署偵辦罷雙吳四騎士涉偽造文書案後，新北檢調今天也接獲檢舉，指發動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人疑涉幽靈連署，新北檢調今天上午約談2名領銜人，目前還在蒐證中，預計會帶回多人偵訊。

國民黨證實板橋區執行長、秘書2人被帶走 主委：司法別成打手

檢調繼台南、北市罷免綠委團體領袖遭查後，今天鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的領銜人及發起人，調查局幹員今天上午到國民黨板橋區黨部搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子2人，將帶往新北市調處及北機組製作筆錄。

罷免基綠議員進入2階 謝國樑：罷免議員、立委都不支持

公民團體發動罷免基隆市議員張之豪、鄭文婷，第1階段提議通過。基隆市長謝國樑今天說， 11%選舉人口讓連署成案，過去投票選舉效力瞬間喪失，比例顯不公平。他不支持議員罷免案，罷免立委（林沛祥）更對市民不公平。

林濁水：大罷免恐破10席 台北、花蓮成藍營重災區

「大罷免」進入第二階段連署。民進黨前立委林濁水今天接受「POP撞新聞」專訪時表示，台北市與花蓮縣將成為藍營被罷免重災區。包含藍委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀恐遭罷免連署成功，另外，羅智強和賴士葆也有危險，大罷免恐突破10席立委。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。