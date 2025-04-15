收到斬首死亡威脅已報案 吳思瑤：讓人心情滿不舒服
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨在臉書發文稱收到斬首死亡威脅，對方私訊「賴清德保不了妳，幾日內斬首」。吳思瑤今表示，看到斬首讓人心情滿不舒服，稍後也會跟北投分局完成後續程序，希望大家要理性，縱使政治在動盪、對立，但對於生命與暴力威脅都是法律所不容。
民進黨立院黨團今開記者會，吳思瑤被問及死亡威脅，她說，這段時間心臟練很強，本來沒有要處理，但被助理提醒說要跟國安還有警政系統都要報案，事涉安全，又是黨團幹事長。
吳思瑤拿出對話紀錄，指出她的臉書收到私訊，對方持續說「戰爭」、「kill dpp」，「台灣的海豹部隊執行斬首任務，名單已有，賴清德保不了你，幾日內斬首」。她坦言，看到斬首，讓人心情滿不舒服，畢竟生命嚴重受到暴力威脅，稍後記者會結束也會跟北投分局做後續程序。
吳思瑤無奈笑說，沒想到繼黨團總召柯建銘後也承受暴力威脅，事實上民進黨立委沈伯洋也是長期有被跟監，但沈是專家懂得如何防護，她畢竟是女性，幕僚單位、黨團同仁都要她不可以小覷，希望大家理性，縱使政治動盪對立，但生命威脅都是法律所不容的，今天發生在任何人身上都是不能夠接受的。
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