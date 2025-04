民進黨團幹事長吳思瑤於臉書收到死亡威脅訊息,文中提到「幾日內斬首」等字眼,吳思瑤表示將通知國安單位以及報警,並表示不分黨派沒人該被死亡威脅。

該臉書訊息中提到,「天作孽猶可為,自作孽不可活!DPP who wants an war.Then we give them war.Thank you,Sir. Kill DPP」;「由,已經在台灣的海豹部隊,執行個別斬首任務,名單已有,賴清德保不了你,幾日內斬首」。吳思瑤認為心情不舒服,並自嘲繼柯總召以後,身為幹事長的她也收到威脅。 民進黨團幹事長吳思瑤收到臉書死亡威脅訊息,吳思瑤表示不分黨派沒有人該被死亡威脅。記者曾原信/攝影 民進黨團幹事長吳思瑤收到臉書死亡威脅訊息,內容提到斬首等威脅。記者曾原信/攝影 民進黨團幹事長吳思瑤(右)收到臉書死亡威脅訊息,吳思瑤表示不分黨派沒有人該被死亡威脅,表示會通知國安單位及報警。記者曾原信/攝影