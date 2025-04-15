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藍營告發花蓮罷傅團體偽造文書 綠營籲勿混淆視聽

中央社／ 花蓮縣15日電

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁團體發現逾千份連署書格式有異，花蓮藍營今天按鈴告發罷團成員違反選罷法及個資法。花蓮議會綠營黨團指出，單純格式錯誤並非偽造文書，不要混淆視聽。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮今天上午率黨公職到花蓮地檢署按鈴告發民進黨籍立委沈伯洋、罷免傅崐萁團體領銜人李美玲、「八炯」溫子渝及「閩南郎」陳柏源等人，涉嫌教唆偷跑、偷簽、偽造文書及妨害選舉等，違法選舉罷免法及個人資料保護法等罪。

國民黨籍花蓮縣議員吳建志接受媒體聯訪指出，罷傅團體承認有4000份連署書格式錯誤，需要重簽與補簽，罷免二階有法定期限，補簽是延長時效，竄改意願，已明顯違反選罷法。

吳建志指出，根據第一階段中選會查核紀錄，罷免名單出現死亡民眾列名，顯示有人蓄意造假，檢調卻沒有動作，質疑「辦藍最速件、辦綠視而不見」，呼籲檢調立即偵辦，司法要公正，不要為特定政黨服務。

花蓮縣議會民進黨團隨後開記者會回應，民進黨縣議員張美慧指出，連署單僅是格式錯誤，每份都是民眾同意簽章，沒有任何內容不實，不會有偽造文書的問題，呼籲藍營不要混淆視聽、干擾公民行動。

民進黨縣議員胡仁順指出，議員辦公室收到的連署書有7成是格式錯誤，經過這幾天搶救，激起原觀望民眾的意願，重簽跟新簽的量能比之前更高，有信心能在短時間內補救；林則葹指出，會做公民團體最大後盾。

偽造文書 傅崐萁 格式 罷免 花蓮 連署書

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