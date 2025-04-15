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政治獻金案李文娟聲請調查柯文哲3手機6硬碟 法官：要徵得同意

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

前木可公關公司負責人李文娟涉與胞兄前柯辦主任李文宗民眾黨前主席柯文哲共同侵占政治獻金、民眾黨政治獻金6234萬6790元，依公益侵占、商業會計法起訴；台北地院今傳喚她出庭，李女聲請調閱柯文哲扣案硬碟等證據欲證明無罪。

李文娟答辯主軸是柯文哲參選總統過後，木可公司仍有在做選後收尾工作，競總組織雖已結束，但還有後續事情做，因此獻金的錢才匯入木可，為證明無罪，李女聲請調查包括柯文哲扣案的3支手機、6個硬碟、2台電腦等證據資料。

此外，李文娟同時也聲請傳喚民眾黨立委黃珊珊、採風公司負責人孫丁君、木可相關人員吳敏瑄出庭。

準備庭中，公訴檢察官聲請傳喚木可會計何璦廷、孫丁君、柯文哲、李文宗，並聲請調閱監察院2024年3月就柯文哲違反政治獻金法的報告。

不過，由於李文娟大量聲請調閱柯文哲的扣案物內容資料，法官許芳瑜認為，資料到齊不見得與待證事實相關，且資料涉柯求學、工作數年甚至更久的隱私，李女的律師後來縮減調閱範圍，只針對柯的工作簿硬碟調閱，許表示，本周四柯出庭徵得其同意後決定准否。

檢方指控，柯文哲等以肖像權授權金、支付木可公司員工薪資、投資營利事業等方式，侵占政治獻金1724萬1036元，以商業行為包裝侵占犯行。

柯文哲先與木可簽訂肖像權同意書，約定將柯肖像權獨家授權給木可，再由木可與柯文哲競選辦公室簽訂「授權委託作業管理合約書」，李文宗則指示李文娟以肖像權授權金名義，由政治獻金匯付1500萬元予木可，將政治獻金挪供柯文哲私用。

檢方控，柯文哲等利用木可侵占政治獻金4510萬5754元，指柯文哲、李文宗、李文娟均明知募款小物為政治獻金，卻利用民眾為支持柯文哲而捐款政治獻金以換取募款小物，侵占政治獻金4133萬5588元。

此外，柯文哲、李文宗、李文娟明知「KP SHOW」募款演唱會是柯從事政治、籌募競選資金的活動，所得應屬政治獻金，卻由木可帳戶收受演唱盈餘77萬166元，將政治獻金侵占入己，3人另以木可收受採風公司所捐與民眾黨的政治獻金300萬元，由李文娟以木可公司開具不實統一發票。

木可公司負責人李文娟（左）。圖／聯合報系資料照片
木可公司負責人李文娟（左）。圖／聯合報系資料照片

政治獻金 李文娟 李文宗 柯文哲 民眾黨 黃珊珊

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