政治獻金案李文娟聲請調查柯文哲3手機6硬碟 法官：要徵得同意

前木可公關公司負責人李文娟涉與胞兄前柯辦主任李文宗、民眾黨前主席柯文哲共同侵占政治獻金、民眾黨政治獻金6234萬6790元，依公益侵占、商業會計法起訴；台北地院今傳喚她出庭，李女聲請調閱柯文哲扣案硬碟等證據欲證明無罪。

李文娟答辯主軸是柯文哲參選總統過後，木可公司仍有在做選後收尾工作，競總組織雖已結束，但還有後續事情做，因此獻金的錢才匯入木可，為證明無罪，李女聲請調查包括柯文哲扣案的3支手機、6個硬碟、2台電腦等證據資料。

此外，李文娟同時也聲請傳喚民眾黨立委黃珊珊、採風公司負責人孫丁君、木可相關人員吳敏瑄出庭。

準備庭中，公訴檢察官聲請傳喚木可會計何璦廷、孫丁君、柯文哲、李文宗，並聲請調閱監察院2024年3月就柯文哲違反政治獻金法的報告。

不過，由於李文娟大量聲請調閱柯文哲的扣案物內容資料，法官許芳瑜認為，資料到齊不見得與待證事實相關，且資料涉柯求學、工作數年甚至更久的隱私，李女的律師後來縮減調閱範圍，只針對柯的工作簿硬碟調閱，許表示，本周四柯出庭徵得其同意後決定准否。

檢方指控，柯文哲等以肖像權授權金、支付木可公司員工薪資、投資營利事業等方式，侵占政治獻金1724萬1036元，以商業行為包裝侵占犯行。

柯文哲先與木可簽訂肖像權同意書，約定將柯肖像權獨家授權給木可，再由木可與柯文哲競選辦公室簽訂「授權委託作業管理合約書」，李文宗則指示李文娟以肖像權授權金名義，由政治獻金匯付1500萬元予木可，將政治獻金挪供柯文哲私用。

檢方控，柯文哲等利用木可侵占政治獻金4510萬5754元，指柯文哲、李文宗、李文娟均明知募款小物為政治獻金，卻利用民眾為支持柯文哲而捐款政治獻金以換取募款小物，侵占政治獻金4133萬5588元。