賴總統要國人「吃苦當吃補」 郭智輝：很正常 台人不都這樣？
美國關稅戰來臨，我國內業者苦哈哈，等政府提出具體因應措施。不過，繼賴清德總統要國人「吃苦當吃補」後，經濟部長郭智輝今日在立法院受訪表示，吃苦當吃補是很正常的事情。
總統府12日提供賴總統致詞影片疑似經過剪接，刪除「要台灣人吃苦當吃補」片段。經比對，總統府的確在提供給媒體的賴總統近半小時致詞影片中，修剪賴總統致詞的部分段落；同時，多家媒體都引述賴總統在現場致詞時，談到應對關稅、威權主義集結擴張和淨零轉型的挑戰時，提到「台灣不管面對各種挑戰都應該要積極面對，『吃苦當作吃補』，這個是台灣精神。」
郭智輝今被問到，面對美國關稅戰，是否也會勉勵國人吃苦當吃補？郭說，台灣人不都是這樣嗎？吃苦當吃補是很正常的事情，未經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香？天底下沒有掉下來的禮物，大家要共同努力，一起來度過這樣的難關。
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