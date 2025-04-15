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稱罷吳6英雄 羅智強：230萬保金 我出！

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署昨依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談罷免立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關人，包含「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛，及罷免案領銜人李孝亮、張克晉等6人，昨晚立委徐巧芯（前排右起）、王鴻薇、羅智強等人到場聲援。圖／聯合報系資料照片
立委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署昨依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談罷免立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關人，包含「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛，及罷免案領銜人李孝亮、張克晉等6人，昨晚立委徐巧芯（前排右起）、王鴻薇、羅智強等人到場聲援。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免涉幽靈連署案，昨天搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案，幾人今晨陸續交保。國民黨立委羅智強表示，「6英雄保金，我出！」如果他們願意接受，230萬的保金他全額支援。

羅智強表示，在賴清德總統的「全面殲滅在野黨計劃」之下，昨天司法與檢調如同打仗般兵分多路、拂曉出擊，竟然以不對等的規格，大動作搜索並帶走包括他辦公室主任陳冠安在內的6位年輕人，這些人不是黑道、不是貪汙犯，而是站在民主前線、勇於發聲的年輕人！

羅智強說，經過近24小時的折騰，這6位年輕人最後以每人20萬到50萬元不等的保金交保，合計高達230萬元，這筆錢對年輕人來說，絕對不是小數目，如果他們願意接受，他決定從他與太太房屋貸款的500萬中撥出230萬元，全額支援這6位年輕人的保金，「這是我對這6位勇敢青年的致意與承諾！」

羅智強提及，其中一位，就是他親自栽培、最得力的助手陳冠安。陳冠安文筆犀利、口才出眾、邏輯清晰，長期在網路上理性批評政府、積極參與公民行動，而陳唯一的「罪名」，就是敢於監督民進黨政府，這樣的人，也值得被搜索、被帶走、被交保？這就是民進黨所謂的「民主法治」嗎？

羅智強指出，根據他掌握的訊息，這場行動根本不是為了連署案，搜索陳冠安只是藉口，真正的目的，是試圖「刺探羅智強辦公室的運作細節」，以案牽案、進一步擴大打擊異己。也就是說，目標其實是他羅智強，如無意外，陳冠安手機裡所有和他的對話記錄，今天早上就會送到賴清德的辦公桌上。

羅智強說，昨天他真的非常憤怒，他要對賴清德說得清楚，「要清算，就衝著我來！別去欺負這些正直、熱血的年輕人！」如果賴清德認為用東廠手段、用政治追殺，就能讓他們噤聲，那賴清德錯了，他不會被嚇退，他更不會坐視他的優秀幕僚，因為監督執政者就遭到政治迫害。

羅智強也對這6位年輕人說，「保金，我出！你們不是孤軍奮戰！」這場戰役，他們會一起打，民主之路上，沒有一個人會被留下，會一起走到底，為民主、為正義、為台灣撐到底。

年輕人 羅智強 賴清德

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