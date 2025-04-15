快訊

正宮滅小三最強日！今「土地婆生日」 求斬爛桃花拜拜供品、時間一次看

民調／賴清德支持度45.9% 創上任以來次低紀錄

台股開盤上漲逾170點 台積電開紅874元

台美關稅談判進度 卓揆：已備妥策略方案隨時準備啟動

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影

美國總統川普預告未來一周將宣布新的半導體關稅稅率，外界關注台美談判進度與因應。行政院長卓榮泰說，台美已有首次視訊會議的正式接觸，政府隨時準備啟動，帶著已備妥的策略方案向美方提出我方期待，希望能夠真正達到雙方貿易平衡，請國內人民給予多一點的耐心和時間。

立法院今天繼續邀請卓榮泰針對施政方案及施政報告列席，並備質詢。會前媒體問及我方如何因應川普將宣布新的半導體關稅稅率？目前我方與美方的談判進度？以及880億元產業補助方案延後，是否調整方向、何時出爐？

針對美國關稅新政策，卓榮泰認為，世界貿易秩序正在重整，政府從起初擬定步驟，就是穩定國內產業、備好談判內容以及隨時準備啟動。

他說，在穩定國內產業議題上，行政院已經率先提出880億元的產業支持方案，而美方仍在進行不同政策宣布，政府要有更多時間來做因應，備好所有談判內容，整個談判團隊都已經做好相同準備。

卓榮泰提到，過去台美也有了首次視訊會議的正式接觸，現在隨時準備啟動，帶著政府已經備妥的策略方案，向美方提出我方的期待，希望更能夠真正達到雙方的貿易平衡，也能有助我方產業安定，也希望國內人民給政府多一點的耐心和時間，一起努力完成這個工作。

半導體 卓榮泰 台美 川普 立法院 美國 關稅

延伸閱讀

川普股災倒一片！最慘苦主虧800萬 網不信邪：沒賣都不算虧

輝達宣布投資美國 打造AI超級電腦…川普：很榮幸

考慮暫緩25%汽車關稅？川普：我是很有彈性的人

美將開徵半導體關稅 醫師：川普打臉自己急找台階下

相關新聞

陳冲：「脫中入北」並不合算

賴清德總統日前在民進黨中常會上肯定我在經貿投資上走向「脫中入北」，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨天表示，萬隆...

台美關稅談判進度 卓揆：已備妥策略方案隨時準備啟動

美國總統川普預告未來一周將宣布新的半導體關稅稅率，外界關注台美談判進度與因應。行政院長卓榮泰說，台美已有首次視訊會議的正式接觸，政府隨時準備啟動，帶著已備妥的策略方案向美方提出我方期待，希望能夠真正達到雙方貿易平衡，請國內人民給予多一點的耐心和時間。

賴總統：推「台灣+美國」新布局

賴清德總統昨在總統府接見北科大三系所友會表示，台美第一階段談判順利，將在確保國家利益並推動產業發展的目標下對美談判，盼將...

台美首輪談判順利 賴清德：將確保國家利益和產業發展

賴清德總統今天（14日）在總統府接見北科大三系所友會表示，台美已經就對等關稅展開談判，第一階段談判過程順利，將持續在確保...

傳產中小企業憂心880億「看到吃不到？」賴建信：沒這個問題

因應美國對等關稅措施，行政院預計編列880億元特別預算案。立法院經濟委員會今到台中舉行「研商美國提高關稅對中部產業影響評...

面對關稅戰 總統：國家利益前提下保障產業發展 持續與美談判

總統賴清德今天說，面對貿易戰、關稅戰等經濟風險，必須步步為營，才能化危機為轉機，並順勢讓台灣經濟脫胎換骨；台灣政府已與美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。