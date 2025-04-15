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民調／賴清德支持度45.9% 創上任以來次低紀錄

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民調／賴清德支持度45.9% 創上任以來次低紀錄

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於賴清德總統聲望，45.9%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，45.7%不贊同。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於賴清德總統聲望，45.9%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，45.7%不贊同。圖／聯合報系資料照片

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於賴清德總統聲望，45.9%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，45.7%不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，造成賴總統聲望顯著下跌的主要短期因素有二，一個是大罷免的後座力，另一個是美國總統川普關稅震撼，賴總統的權威正罕見地遭遇社會空前不滿與挑戰。

民調以賴清德總統上任近一年，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的 方式，包括重要人事安排與政策？」為題，結果顯示，16.4%非常贊同，29.5%還算贊同，24.2% 不太贊同，21.5%一點也不贊同，7.1%沒意見，1.4%不知道、拒答。

游盈隆表示，從長期趨勢看，賴清德總統聲望下降到45.9%，創下去年上任以來的次低紀錄，且不贊同他國家領導方式的人飆升到45.7%，創下任內新高紀錄。這意味賴總統正面對一個相當嚴峻的新政治形勢，需審慎因應。

游盈隆指出，造成支持度下滑的原因有二，首先是大罷免的後座力。當民進黨立院黨團總召柯建銘力倡大罷免，賴清德初期僅以「尊重公民團體行動」回應，未公開力挺，讓他在初期沒有被捲入風暴中。但三月中旬開始，民進黨全面力挺大罷免行動，當社會主流民意反對大罷免，後座力就會引爆，必然有損賴總統聲望。

游盈隆說，第二是川普新關稅政策的衝擊。4月2日川普宣布新關稅政策，震撼全世界。根據台灣民意基金會民調顯示，八成六民眾認為這將對台灣經濟帶來重大的衝擊，五成七覺得川普時代的美國不值得依靠，賴政府初步的因應雖獲多數人民認可與肯定，但對是否能處理好後續可能的影響和衝擊，忐忑不安。

該民調由山水民意研究公司受本基金會委託，訪問期間是4月7至9日，共三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%；有效樣本1080人，市話758人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡 及教育程度加權，以符合母體結構。

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於賴清德總統聲望，45.9%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，45.7%不贊同。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於賴清德總統聲望，45.9%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，45.7%不贊同。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會 川普 民調 游盈隆 罷免 賴清德 關稅

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