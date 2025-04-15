罷雙吳四騎士＋領銜人涉幽靈連署 6被告重保限制出境

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
國民黨青年軍「罷吳四騎士」劉思吟50萬元交保。記者張宏業／攝影
國民黨青年軍「罷吳四騎士」劉思吟50萬元交保。記者張宏業／攝影

調查局偵辦立委吳沛憶、吳思瑤罷免涉幽靈連署案，昨天搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案，台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書等、違反個資法等罪命6人分別以20萬至50萬元交保、均限制出境出海。

其中賴苡任、滿志剛、劉思吟涉案情節較重，三人均交保50萬元；李孝亮、林叡交保30萬元；陳冠安交保20萬元。陳冠安是國民黨立委羅智強辦公室主任，他是第一個交保離去的被告，沒有對媒體表示任何意見。

國民黨立委王鴻薇、市議員張斯綱及發言人楊智伃、還有青年軍等支持者，昨深夜在北檢門口集結，呼喊「司法不公、政治辦案」；羅智強昨也喊話民進黨，「不要找我團隊麻煩、要清算衝著我來」。

全案由民進黨在3月間告發，指吳思瑤被罷免連署的2000多分資料中，有86位連署人已往生；罷免吳沛憶的連署文書，也有上百位往生者，錯假率高達四成。北檢指揮調查局台北市調查處清查後，發現的確有人遭冒名提案，昨天一早發動搜索行動。

檢調偵辦對象主要鎖定「憶事無成」召集人劉思吟、領銜人李孝亮；「地動刪瑤」召集人賴苡任、領銜人張克晉；「罷吳四騎士」滿志剛、陳冠安共6名被告，其中張克晉訊後請回，原列證人的林叡改列被告，檢調另約李孝亮母親等人作證。

檢調追查，吳沛億、吳思瑤2立委罷免案的提議人資料，包含「提議前死亡」的死亡連署，連署人戶籍未滿四個月，甚至有重複連署等偽造情事，還有「筆跡相似」等情狀。北檢指出，經向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，查證部分提議人，確有遭冒名提議，因此發動搜索。

由於檢調約談對象包括負責「罷吳」的空戰靈魂人物陳冠安，羅智強對此表示，「面對綠色恐怖、司法清算，我絕不屈服，一定奮戰到底」；劉思吟、 李孝亮也在臉書強調，或許會被收押，但絕對不會屈服。

國民黨青年軍「罷吳四騎士」劉思吟丈夫林叡30萬元交保。記者張宏業／攝影
國民黨青年軍「罷吳四騎士」劉思吟丈夫林叡30萬元交保。記者張宏業／攝影
「憶事無成」罷團領銜人李孝亮30萬元交保。記者張宏業／攝影
「憶事無成」罷團領銜人李孝亮30萬元交保。記者張宏業／攝影
國民黨青年軍「罷吳四騎士」滿志剛50萬元交保。記者張宏業／攝影
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國民黨青年軍「罷吳四騎士」賴苡任50萬元交保。記者張宏業／攝影
國民黨青年軍「罷吳四騎士」賴苡任50萬元交保。記者張宏業／攝影
國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安20萬元交保。記者張宏業／攝影
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劉思吟 李孝亮 罷免

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