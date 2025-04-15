「吃苦當吃補」 賴總統致詞 府刪剪

總統府日前提供賴清德總統致詞影片疑似裁剪過，刪除「要台灣人吃苦當吃補」片段，引發關注。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇昨批評，賴不知民間疾苦，當行政院長時要民眾把低薪當作「做功德」，現在「賴功德」又重出江湖，把美國高關稅當成吃補。

賴總統十二日下午在國際扶輪地區年會開幕式表示，沒想到美國總統川普會在這麼快的時間內就提出對等關稅政策，衝擊台灣也影響全世界；賴接續提到，台灣還面臨威權主義集結擴張和淨零轉型等種種挑戰，台灣不管面對各種挑戰都應積極面對，吃苦當作吃補，這個是台灣精神。

這場閉門活動結束後，媒體報導賴總統的致詞逐字稿，保留賴說「吃苦當作吃補」，但總統府提供的影片，在相應段落處，可看出卡接的剪輯痕跡，「吃苦當作吃補」這句已刪除。對於外界的質疑，昨天截稿前，總統府未回應。

民眾黨立委張啓楷表示，「賴功德」幾年前引發批評，現在又來一句「吃苦當作吃補」，顯然沒學到教訓；賴總統當然是失言，總統府發現不對才會拿掉。他說，面對美國高關稅海嘯，政府的責任是幫大家度過難關，而不是繼續讓人民跟產業吃苦。