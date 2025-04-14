國民黨立委聲援 羅智強：賴清德政府搞在野黨全面殲滅計畫 可惡至極！

台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案涉偽造文書，指揮搜索國民黨青年軍「罷吳四騎士」，其中陳冠安、賴苡任、滿志剛及劉思吟、李孝亮、劉思吟丈夫林叡等6名被告漏夜訊問中。國民黨立委王鴻薇、羅智強、李彥秀、徐巧芯在北檢外直播，替國民黨青年加油，羅智強直指賴清德用司法清算年輕人「可惡至極！」痛批民進黨正在進行「在野黨全面殲滅計畫」「檢調就是是走狗」。

羅智強說，賴清德不要用司法清算年輕人「可惡至極！」他曾接到爆料，民進黨正在進行「在野黨全面殲滅計畫」三大步驟，搜索在野黨黨部、搜索在野黨縣市政府，第三個今天應驗「搜索在野黨立委重要幹部」今天消滅領銜人就是護航吳思瑤、護航吳沛憶，連署藍綠兩邊都有瑕疵，「罷綠的沒有查」「檢調就是走狗啊！」「走狗來咬羅智強，我歡迎你」民進黨現在就在「實質戒嚴」，拿司法屠殺在野，司法淪落到夠屁不如。

羅智強直指，民進黨政府找藉口扣下我重要幹部，以按辦案，要無中生有，小闇大辦，陳冠安手機一定被扣，辦公室文件通通被收去，「我羅智強坦蕩蕩不怕檢驗」他就是要用這種方式、清算在野黨立委。

羅智強說，司法找不到麻煩，就把對話紀錄放給「鏡檢」，利用綠媒、網軍清算在野黨，這跟柯文哲像不像？偵查超級大公開，請問司法有墮落到這種程度嗎？我不怕鏡檢，故事盡量寫，只要你寫出來，我羅智強第一個告你，我告人分兩種，第一個現在告，第二個等到政黨輪替再告，現在檢察官不辦不代表所有檢察官不辦。「我真的怒極了」，你把我抓進去我都沒那麼怒，你抓我幕僚、抓熱血年輕人。

羅智強表示，民進黨在消滅監督政府的力量，「綠色恐怖早就圍繞在台灣上空！」，請教賴清德上任後做了什麼？賴清德上任第一件是用司法清算柯文哲、滅民眾黨，第二件是用司法清算政敵打鄭文燦，鄭文燦乖了案件辦一半沒下文，第三件用司法清算國民黨、搜索黨部、執政縣市、搜索在野立委的重要幹部，「除了鬥爭外做了什麼事？」

經濟海嘯衝上台灣，這個無能、囂張、跋扈的政府清算在野黨、抓走年輕人，羅智強怒吼「賴清德我直接跟你宣戰啦，來抓我啦，可惡到極點」