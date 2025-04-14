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影／罷免吳沛憶領銜人李孝亮、劉思吟丈夫 坦蕩進北檢複訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
罷免吳沛憶領銜人為被告李孝亮涉偽造文書遭移送法辦。記者蕭雅娟/攝影
罷免吳沛憶領銜人為被告李孝亮涉偽造文書遭移送法辦。記者蕭雅娟/攝影

立委罷免案連署涉偽造文書、違反個資法，台北地檢署指揮調查局搜索立委吳沛憶、吳思瑤罷團領銜人及國民黨青年軍「罷吳四騎士」等6名被告，今晚吳沛憶罷免案領銜人李孝亮坦蕩走進北檢應訊，劉思吟丈夫林叡也到案作證。

李孝亮、林叡稍早經調查局移送複訊，媒體提問有無幽靈連署等，均不發一語，步伐坦蕩進入檢方複訊。

北檢追查，向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調前揭罷免案提議人資料，分析相關事證，發現有「提議前死亡」的死亡連署、戶籍未滿四個月及重複連署等偽造情事，日前傳喚部分提議人發現確有「冒名提議」今日發動搜索約談6被告5證人到案。

被告為今年2月間提出吳沛憶罷免提議書的「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛等4人，以及罷免吳思瑤領銜人張克晉，罷免吳沛憶領銜人為被告李孝亮。

5名證人分別為罷免吳思瑤第一階段領銜人為證人詹嘉文，李孝亮母親陳秀鳳，罷免吳沛憶副領銜人謝麗華及其丈夫陳志德，以及劉思吟丈夫林叡。

吳沛憶 李孝亮 罷免

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