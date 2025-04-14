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總預算公告快滿月 藍委葛如鈞批：不見任一部會要求解凍預算
國民黨立委葛如鈞今天表示，總統府公告總預算至今已經24天，仍沒有任一部會送來解凍報告，政府應做良好示範，此外，美國總統川普今晚可能報告半導體有關的關稅規則，希望政府能夠積極反應。
國民黨立法院黨團今開「經濟變局 政府如何破局？」記者會，葛如鈞指出，對等關稅案各方訊息及謠言滿天發，引發全球股市高度震盪，美國更可能會公告針對半導體關稅最新的相關規則，呼籲賴政府應積極反應，不要再讓國人無所適從，做好政府該做的事。
葛如鈞提到，總統府公告114年度中央政府預算至今已超過24天，但仍然沒有任何一個部會將預算解凍案的報告送進立法院，政府部會首長不應該，因為有更多的作業要做，而手邊的作業不交；政府必須要做好的示範，預算解凍案送進立法院，立法院將會第一時間排審。
另外，有網友指出立法院現在要解凍，為何當初立法院要凍結。葛如鈞強調，當初審查預算時，也有民進黨委員提案要刪除24億元的預算，在立委萬美玲及其他委員的溝通協調下，才決議由刪除改為凍結，刪除及凍結預算本就是立法院的職責。
有關國民黨團首席副書記長羅智強辦公室主任被檢調帶走，國民黨團呼籲，全民應該關注，尤其正值全民關心全世界的經濟困局及變化，台灣半導體產業要找出路的當口，執政黨在做什麼樣的事，全民非常清楚；國民黨團會持續關注，並向全民立即報告。
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