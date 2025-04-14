【重磅快評】人民吃苦、黨工吃補 賴清德功德圓滿？

美國總統川普引爆全球關稅大戰，賴清德總統日前出席活動時一度呼籲國人「吃苦當吃補」，但總統府事後提供媒體的影片，疑似刪除「吃苦當吃補」談話。相較於民進黨爆發共諜，兼任黨主席的賴清德下令研擬補助方案，以防經濟窮困黨工被收買。賴總統呼籲人民「吃苦」、賴主席照顧黨工「吃補」，網友嘲諷，「我吃苦、你吃補」，彷彿「賴功德」進階版。

賴總統前天出席「國際扶輪3523地區年會開幕式」致詞時表示，多年來台灣在面對各項挑戰時，都是以積極正面態度，從挑戰當中得到進步力量，讓國家持續向前；台灣不管面對各種挑戰都要積極面對，「吃苦當作吃補」，這個是台灣精神，大家說對不對？

現場逐字稿雖有記錄到「吃苦當作吃補」談話，但總統府提供給的影片，媒體發現有閃爍，推論是經過後製剪輯，刻意剪掉「吃苦當作吃補」。賴總統當場顯然不覺得是失言，否則他也不會反問：「這個是台灣精神，大家說對不對？」細看總統整段談話的脈絡和語意，並沒有太大問題或政治敏感，怪就怪在有人畫蛇添足，硬生生刪文反而成為焦點。

總統府欲蓋彌彰，引來更多的「網路柯南」翻舊帳。2017年，賴清德曾脫口而出兩句經典名言：「消防員捕蜂捉蛇，是一種做功德的事情」、「照服員薪水3萬元若太少，就當做功德」，當時這兩段談話引發負評，「賴功德」綽號從此揮之不去。許多網友議論紛紛，總統府刪除「吃苦當作吃補」可能擔心引發賴功德效應，沒想到還是弄巧成拙。

相較之下，府院黨最近爆發共諜案，民進黨前黨工成為穿針引線的綠共，暗中收取人民幣，賴清德在中常會指示成立黨內基金提供急難救助，以避免黨工因經濟困難，讓他人有收買機會。問題是，綠黨工今天為了新台幣可以「愛台」，明天為了人民幣也可以「賣台」，黨工的忠誠度難道像菜市場賣豬肉青菜，可以稱斤論兩來喊價？

川普調高關稅，人民憂心「吃土」，賴總統第一時間卻快樂高舉「至少我還有音樂」，連副總統蕭美琴也大談潤餅包什麼餡、行政院長卓榮泰則呼籲全民「安心入睡」，結果皆加劇相對剝奪感。網友改編晉惠帝「何不食肉糜」，大酸成「賴清德何不玩音樂、蕭美琴何不吃潤餅、卓榮泰何不洗洗睡」。

事實上，財政部去年超徵5283億餘元稅收創下歷史紀錄，賴政府卻無視在野黨建議的「普發現金1萬元」方案，這不只是還稅於民，也是某種程度的急難救助，但民進黨的當務之急只剩「大罷免」，只顧黨工窮困、不見民瘼疾苦。賴主席大方照顧黨工「吃補」，賴總統卻寧可鼓勵人民「吃苦」，賴清德這句「吃苦當作吃補」，當然令人格外刺耳。