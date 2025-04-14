卓榮泰接見英國在台辦事處代表包瓊郁 感謝支持台灣

行政院長卓榮泰下午在行政院玉山廳接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones)代表一行，由卓榮泰代表贈送台灣特有動物花磚禮盒給包瓊郁代表，包瓊郁也回送英國Wedgwood禮物。

卓榮泰致詞時，首先感謝英國外交部，4月3月就中國在台周邊的演習發表聲明表示關切，也指台灣海峽的和平穩定對國際至關重要。4月7日包括英國在內的7大工業國集團G7外長也發表聯合聲明，關切中國在台灣周邊的演習，升高兩岸的緊張局勢，對全球的安全和繁榮構成的風險，卓榮泰也指前代表曾表示，英國皇家海軍將定期穿越台灣穿越台灣海峽，行使過境權。