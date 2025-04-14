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卓榮泰接見英國在台辦事處代表包瓊郁 感謝支持台灣

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
行政院長卓榮泰下午在行政院玉山廳接見英國在台辦事處代表包瓊郁，卓榮泰表示感謝4月7日包括英國在內的7大工業國集團G7外長發表聯合聲明，關切中國在台灣周邊的演習，升高兩岸的緊張局勢，對全球的安全和繁榮構成的風險。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰下午在行政院玉山廳接見英國在台辦事處代表包瓊郁，卓榮泰表示感謝4月7日包括英國在內的7大工業國集團G7外長發表聯合聲明，關切中國在台灣周邊的演習，升高兩岸的緊張局勢，對全球的安全和繁榮構成的風險。記者黃義書／攝影

行政院長卓榮泰下午在行政院玉山廳接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones)代表一行，由卓榮泰代表贈送台灣特有動物花磚禮盒給包瓊郁代表，包瓊郁也回送英國Wedgwood禮物。

卓榮泰致詞時，首先感謝英國外交部，4月3月就中國在台周邊的演習發表聲明表示關切，也指台灣海峽的和平穩定對國際至關重要。4月7日包括英國在內的7大工業國集團G7外長也發表聯合聲明，關切中國在台灣周邊的演習，升高兩岸的緊張局勢，對全球的安全和繁榮構成的風險，卓榮泰也指前代表曾表示，英國皇家海軍將定期穿越台灣穿越台灣海峽，行使過境權。

包瓊郁開始以中文致詞表示，自去年8月到台灣學習中文，今年2月上任英國在台辦事處代表至今，每天都對台灣有新的認識與了解。台灣的「5大信賴產業」與英國的數位科技、先進製造，以及乾淨能源等產業都有高度互補性，透過提升貿易夥伴關係協議及年度經貿對話，共同支持台灣與英國企業的發展。

行政院長卓榮泰下午在行政院玉山廳接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones)代表一行，由卓榮泰代表贈送台灣特有動物花磚禮盒給包瓊郁代表，包瓊郁也回送英國Wedgwood禮物。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰下午在行政院玉山廳接見英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones)代表一行，由卓榮泰代表贈送台灣特有動物花磚禮盒給包瓊郁代表，包瓊郁也回送英國Wedgwood禮物。記者黃義書／攝影

卓榮泰 演習 英國

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