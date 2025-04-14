聽新聞
0:00 / 0:00
與周玉蔻為「小留學生」再槓 立委林沛祥：歡迎周檢舉或提告
媒體人周玉蔻指基隆市立委林沛祥15歲時赴美「跳機」，非法居留成為小留學生。林今天回應是持學生簽證合法赴美就學，但周又質疑役齡之前能申請到簽證赴美留學嗎？林沛祥表示，周有疑問，歡迎檢舉或提告，不必做毫無根據的指控。
周玉蔻昨在臉書粉絲頁貼文說，林沛祥15歲時，林的父母林水木（曾任基隆市長）、徐少萍（曾任立委）安排林沛祥拿觀光簽證，買了來回機票赴美後，把林留在美國上學，就是所謂的「跳機」，背後的問題就是不老實、投機和對台灣不信任
林沛祥辦公室今天指出，林沛祥不僅依法服完兵役，也領有退伍令，確確實實履行了中華民國公民的義務。身為曾任媒體高層的意見領袖，未經查證，未與當事人求證下散播錯誤資訊，違背新聞倫理，也恐有失公眾人物應有的言行標準。
林沛祥說，他從來不怕被檢視，但希望社會的討論能回到事實與理性的基礎上。作為立委的責任是監督政策、為民發聲，不是把時間耗費在反駁捕風捉影的網路謠言。
得知林沛祥的回應後，周玉蔻今天又在臉書貼文，指林沛祥轉移焦點。她質疑15歲涉嫌非法跳機赴美做小留學生，林辯駁有當過兵，有拿到學生簽證，但台灣的法律、男性沒當過兵，役齡前可以申請到美國簽證赴美留學嗎？如何申請的？有無涉及特權？
林沛祥表示，周若仍對他的背景有疑問，歡迎依法檢舉或提告，他絕對配合司法程序，提交相關證據資料供查明，不必浪費社群平台的公共空間，做毫無根據的指控。身為具影響力的公眾人物，在沒有經過查證的情況下，繼續在網路散布假訊息，造謠抹黑，並不是應該有的言行舉止。
林沛祥說，他願意接受檢視，也尊重言論自由，但言論自由不是造謠的保護傘。他不會因為毫無根據的指控而退縮，也不會浪費時間與精力在反擊謠言上，他會持續替基隆市民爭取建設、改善民生，這才是為什麼人民將票投給他的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言