柬埔寨將涉詐台人遣送中國 外交部交涉未果嚴正抗議

外交部今（14日）透過新聞稿抗議柬埔寨將台灣涉詐騙案的國人遣送中國，我駐胡志明市辦事處對柬交涉未果，柬埔寨不僅沒有提供我涉案國人名單，更強行將涉案國人遣送中國。

外交部表示，對於柬埔寨政府扈從中國、漠視國際慣例且罔顧我當是國人意願等行為，表達嚴正關切與遺憾，並已指示我駐胡志明市辦事處向柬方表達我政府嚴正抗議。

外交部指出，柬埔寨政府近日破獲電信詐騙據點，逮捕計180名我國人；柬方分別於13日晚間及14日凌晨配合中國要求，將3批包含中國及我國籍犯嫌、近190人全數遣送中國，而且柬方在中國施壓下未提供我國人名單及具體遣送人數。

外交部表示，我駐處1日接獲相關消息後，立即透過各種管道與柬方全力交涉，要求提供我國籍犯嫌名單，並依國籍管轄原則的慣例，將涉案國人遣返我國接受司法調查與審判；然柬方不僅未提供名單，還直接將犯嫌送中。

外交部表示，外交部已於事前與相關部會研商，並在事件發生後第一時間轉知法務部和陸委會，盼透過兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議，將國人送返台灣；我方正持續與柬方交涉，並透過兩岸機制了解涉案國人的人數等資訊。

外交部呼籲國人切勿心存僥倖赴海外從事包括電信詐騙在內的不法行為，以免觸犯當地國法律而繫獄海外。