民團籲面對司法制度風險 檢討裁判公告與送達流程

台灣公民人權聯盟今天舉幾個司法案件，質疑司法系統對於裁判文件處理的全面鬆動，也說司法是維謢社會正義的最後一道防線，呼籲司法院檢討裁判公告與送達流程等，啟動制度重建、誠實面對問題。

台灣公民人權聯盟今天與梁姓滷味業者在立法院召開「一份判決兩個版本，公告制度形同虛設？司法信任還剩多少？」記者會，提出相關說明。

台灣公民人權聯盟表示，梁姓滷味業者10多年前遭恐嚇威脅，被迫賤賣攤位，因此提起損害賠償訴訟，法院在2019年9月已在司法院系統公告，被告3人應連帶賠償的勝訴判決主文，3天後收到的判決書卻是不同內容，僅其中1名被告單獨賠償。

台灣公民人權聯盟指出，回顧過去，2014年花蓮地院爆發過裁判主文3版本的狀況，被告從有罪變無罪。此外，近期轟動社會的鍾文智棄保潛逃案，也坐實法院對裁定流程毫無監督能力。

台灣公民人權聯盟說，從上述案件來看，這不是單一失誤，而是司法系統對於裁判文件處理的全面鬆動與官僚化，呼籲司法院檢討裁判公告與送達流程，以及檢討系統以建立權限功能、版本控管與封存機制，使所有版本歷程均應可追溯比對等。

台灣公民人權聯盟表示，司法是維謢社會正義的最後一道防線，不容成為版本不一、紀錄失真的機器，希望司法院誠實面對問題，啟動制度重建。