收移民署「除籍補件通知」 中配子女：給我時光機找媽媽的除籍證明
台灣移民青年倡議陣線協會上午舉行「給我時光機，找到媽媽的除籍證明」記者會，表示越來越多中國籍新住民及其中配子女（中配與中二代）在毫無預警下，收到移民署寄發的「除籍補件通知」，被要求在短短三個月內補件，否則將撤銷國民身分，這些人多已在台生活多年，依法取得身分證，卻面臨突如其來的身分危機。
台灣移民青年倡議陣線協會認為，這不只是補件程序問題，而是相關部門依法行政時存在重大粗糙的行政端瑕疵，衍生了惡意守法效果。國家制度性對公民身分的反覆追溯檢驗、甚至粗糙否認，對有移民背景的我國公民、受波及的台灣家庭造成巨大的信任撕裂。政府未說明撤銷審查的標準與流程，補件時間也與實際行政作業脫節，導致當事人陷入恐慌與無助。許多人在無法獲得資訊說明下，只能轉向民間團體協助，移青陣在此過程中幾乎成為政策說明的替代角色。
台灣移民青年倡議陣線協會呼籲政府應立即廣泛公告申訴管道、接受具同等效力的佐證文件、調整補件期限，並正視基層行政負擔與當事人面臨的情感創傷，立即修正制度缺口，重建社會信任。也呼籲監察委員調查此次政策的決策過程與執行方式，釐清是否涉及程序不當或行政疏失。這已不只是個案問題，而是攸關全台眾多家庭權益與制度信任的深層危機。
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