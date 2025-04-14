陸配補件喪失原籍證明 移青陣：期限應延長為1至2年
移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。移民青年倡議陣線今天說，3個月的補件期限非常不合理，應至少延長為1至2年，並提供救濟管道、公布可替代的文件清單。
內政部移民署清查獲准在台定居陸配約14萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，被要求3個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記。
台灣移民青年倡議陣線（移青陣）理事長劉千萍、常務理事劉俊良、李依靜，上午在立法院舉行「給我時光機，找到媽媽的除籍證明」記者會。
李依靜說，這次事件的影響直接而深遠，許多收到通知書的人打不進去移民署的諮詢電話，且行政流程繁瑣，還被不同單位踢皮球。疫情後兩岸直飛航班大減，光是要回到中國戶籍地就要經多次轉機，買機票對一般家庭來說也是很大負擔。
李依靜表示，中國不同省分對於除籍公文的處理方式不同，這3個月期限非常不合理，忽略兩岸的行政差異、制度落差，「政策制定者有跑過這樣的流程嗎？」補件時間應至少延長為1年到2年，涵蓋到寒暑假、節日。
李依靜指出，很多收到通知書的人根本不知道要去哪裡查辦理流程，只能靠網路上的人分享，「為什麼要讓人民自己去猜、去問」，負擔所有風險、成本；政府應該公布可替代的文件清單，說明有哪些文件具同等效力。
劉千萍表示，移青陣整理出除籍地圖，是讓面對3個月期限的家庭可以快速釐清自己的下一步可以往哪走，但這不該由學生團體來補救，建議陸委會、移民署將配套措施傳達給這些收到通知單的家庭。
移青陣提出5項訴求，包括建立清楚、可追蹤的申訴與行政救濟管道；公布具同等效力的佐證文件清單，減輕舉證負擔；合理調整補件期限，反映實際跨境辦理時程；提供行政資源支持，避免基層與民間成為緩衝墊；正視移民家庭的情感創傷，建構長期支持系統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言