藍控張惇涵造謠預算刪凍促罷免 吳思瑤：想洗白已太遲

國民黨立院黨團今天至台北地檢署控告總統府副秘書長張惇涵造謠藍營刪除中小企業預算，涉嫌誹謗、違反選罷法。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤，國民黨過去一再放任總預算大刪大砍，如今向司法提告想漂白罪行已經太遲。

張惇涵9日在政論節目指控藍白刪凍支持中小企業預算，甚至涉及攸關赴美談判的國外旅費，當初提案的國民黨立委陳玉珍隨即駁斥早就撤案，張惇涵後也改口說「刪除未遂」，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今偕藍委羅智強、陳玉珍前往提告，批造謠鼓動罷免。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪時談及此事，她質疑國民黨人大刪大凍總預算卻心虛，急切要為自己的罪行漂白，但他們已經錯失挽救的最好時會，也就是支持總預算覆議，藍白卻依舊聯手封殺否決。

吳思瑤批評，如今向司法提告為自己洗白，其實都很難洗得清，當初不管是「刪除未遂」、經民意反彈急切撤案，或是政府各機關的出國旅費6成以上受到影響，總統府預算有7成4也是受刪減跟凍結的影響，鐵證如山，事實俱在。

吳思瑤指出，國民黨不要只想為自己洗白罪行，為什麼你們一再放任當時的大刪大砍，現在再怎麼挽回都已經太遲了，卻造成全民傷害，這是國民黨、民眾黨沒辦法對國家社會交代的事。