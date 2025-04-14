被點名要展氣魄.. 蔣萬安3問卓榮泰：這部長喊賴當台灣國主人

台北市長蔣萬安日前被綠議員問「誰要消滅中華民國？」蔣回「是民進黨與共產黨」。行政院長卓榮泰昨強調要消滅中華民國只有共產黨，並點名蔣作為首都要有氣魄，不要與中國牽扯不清。蔣今再回擊，內政部長公然說要賴清德成台灣國主人，卓院長也應該要表達看法。

蔣萬安今天上午出席士林區里長座談，媒體問蔣，卓榮泰宣講喊話首都要有氣魄，台北是中華民國的首都，不是和中國牽扯不清的台北城。蔣萬安今天也砲火猛烈反擊，三問卓院長，「誰要消滅中華民國？請卓榮泰院長也可以評論一下」；「現在民進黨執政的總統府、國安會、外交部充滿共諜，身為行政最高首長，應該要表達一下意見」；「也請卓榮泰院長評論一下；還有行政院內政部長公然說要讓賴清德成為台灣國的主人，卓榮泰院長也應該要表達看法」。

另外，今天媒體也問蔣萬安，對於川普今天預計會宣布新的半導體關稅政策，這次台北市政府準備好了提前因應？蔣萬安表示，台北市政府跨局處的因應小組包括產業局、財政局、勞動局以及社會局等都會密切關注，必要時，當然也會即刻的跨局處開會討論，擬訂相對應的策略以及方案。

蔣說，當然中央政府應該全面的關注並且掌握各項的狀況，隨時跟民眾做清楚的說明，同時也應該要全面的提出具體方案來照顧中小企業以及對於勞工的輔助。

【中央社／台北14日電】

美國關稅政策變動，宣布暫緩對等關稅，又稱可能會在1、2個月內實施電子產品個別關稅。台北市長蔣萬安今天呼籲，應不分朝野團結一致，不要再持續內耗，讓民眾覺得選錯人。

蔣萬安今天上午與士林區里長座談前接受媒體聯訪，對於美國關稅政策表示，台北市政府已成立產業局、財政局、勞動局、社會局等跨局處因應小組，密切關注各項宣布及影響，隨時開會擬定對策。

他喊話中央政府，應更全面關注並掌握各項變化，隨時跟民眾清楚說明，並提出具體方案，照顧中小企業及民眾。

民進黨昨天舉辦「人民是頭家」政策宣講會，民進黨秘書長林右昌稱「選錯的人、關稅145%」，批評國民黨擁抱中國、聯中制美是請鬼拿藥單。媒體詢問蔣萬安對此看法。

蔣萬安說，美國暫緩高額對等關稅90天，在此期間絕對不能鬆懈，要持續嚴陣以待、盤整各項資源、隨時提出對策，民眾現在最希望的是不分朝野團結一致，不要在這個時候還在持續內耗、製造對立，讓民眾覺得選錯人。

此外，民進黨立委王世堅昨天宣講時表示，新聞說民進黨裡有很多中共派來的匪諜，但間諜一定是安插在敵對陣營裡，抓到這麼多反而代表民進黨堅定反共、守護台灣。

蔣萬安質疑，民進黨的意思是否是共諜越多越愛台灣、要讓全黨都是共諜，彷彿發現共諜是很驕傲的事一樣，非常荒謬。

另一方面，行政院長卓榮泰昨天指出，要消滅中華民國的只有共產黨，呼籲台北要有首都的氣魄，不要跟中國牽扯不清。

蔣萬安對此表示，卓榮泰身為最高行政首長，也可以對民進黨執政的總統府及外交部發生共諜案發表意見。