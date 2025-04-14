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林右昌稱選錯人關稅145% 蔣萬安反擊：選錯人製造對立 持續內耗

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席士林區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席士林區里長座談。記者林麗玉／攝影

民進黨昨台北辦人民是頭家政策說明會，秘書長林右昌致詞稱最近流行金句是「選錯的人、關稅145%」，批國民黨招數是聯中制美，這是「請鬼拿藥單」。北市長蔣萬安今反擊，「我想這時候，絕對不要讓民眾覺得選錯人，還在持續內耗、製造對立」。

媒體追問，是否暗指選錯的是民進黨？蔣萬安表示，所以民眾現在最希望是不分朝野、大家團結一致，共同面對美國關稅帶來的衝擊與影響，不要持續內耗、製造社會仇恨與對立。

蔣萬安今天上午出席士林區里長座談，對於近期民進黨在地方宣講，不斷宣傳「選錯的人，關稅145%」，包括秘書長林右昌、立委邱議瑩自辦宣講都公開這樣宣傳。媒體問蔣萬安，民進黨在地方辦人民是頭家宣講，是否還在不斷社會分化，搞大罷免？

蔣萬安今回擊，在美國關稅暫緩這90天，絕對不能鬆懈，我們仍然要全面嚴正以對，同時即刻盤點各項資源，隨時提出相對應對策，我想這個時候，「絕對不要讓民眾覺得選錯人，還在持續內耗、製造對立」。

內耗 民進黨 蔣萬安

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