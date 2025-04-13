勉國人吃苦當作吃補 總統府修剪賴致詞影片引發關注

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
針對美國對等關稅，賴清德總統昨表示，台灣跟以色列為第一批談判的國家，而在昨晚也已進行談判，過程順利。圖／擷取自總統府提供影片
針對美國對等關稅，賴清德總統昨表示，台灣跟以色列為第一批談判的國家，而在昨晚也已進行談判，過程順利。圖／擷取自總統府提供影片

有媒體質疑，總統府昨（12日）提供賴清德總統致詞影片疑似裁剪過，刪除「要台灣人吃苦當吃補」片段，經比對，總統府的確在提供給媒體的賴總統近半小時致詞影片中，修剪賴致詞的部分段落；但同時，多家媒體都引述賴總統在現場致詞時，談到應對關稅、威權主義集結擴張和淨零轉型的挑戰時時，「台灣不管面對各種挑戰都應該要積極面對，『吃苦當作吃補』，這個是台灣精神。」

賴總統昨天下午出席「國際扶輪3523地區地區2025年地區年會開幕式」並發表演講，他說，沒有想到美國總統川普會在這麼快的時間內，就提出對等關稅政策，衝擊了台灣，也影響全世界；賴總統指出，台灣跟以色列為第一批談判的國家，而在前晚也已展開談判，過程順利。

賴總統接續提到，台灣還面臨集權與威權主義集結擴張，和淨零轉型等種種挑戰，台灣不管面對各種挑戰都應積極面對，吃苦當作吃補，這個是台灣精神。

面對美國對等關稅政策，賴總統說，只要朝野合作，全國人民共同團結，共同因應，一定可以順利的度過難關；當然也不能夠掉以輕心，「我們必須要嚴謹面對，步步為營，才能夠降低衝擊」。

這場活動閉門舉行，有媒體公布賴總統的致詞逐字稿，與總統府提供的賴總統出席活動影片對比，兩者在細微處略有出入，例如逐字稿刪除賴總統吃螺絲的片段，但保留賴說「吃苦當作吃補」，而影片在相應段落處，可看出卡接的剪輯痕跡。

影片 總統府

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