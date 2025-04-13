健保署研議提高醫學中心部分負擔 醫界人士這麼建議

台北區個別醫院總額上路，藉於醫學中心門診比率高於住院比率，衛福部健保署為降低醫中門診量，健保署長石崇良研議未經轉診就到大醫院就醫，門診基本部分負擔調高，最終目標是大醫院門診只看轉診病患。醫界表示，樂觀其成，但仍有許多細節及配套措施需要討論。

健保署統計，目前國內醫療院所收取健保部分負擔太低，醫學中心16％、區域醫院12％、地區醫院6.7％、診所8％，不及「健保法」訂定的20％，日本部分負擔是30％，直接衝大醫院則要收50％。健保將考慮提升部分負擔，落實分級醫療。

社區醫院協會理事長朱益宏說，台灣民眾就醫可近性高、自由度高，不需像國外一定要透過家庭醫師轉診就醫，而要落實分級醫療，提高部分負擔就是十分重要的經濟手段，且提高幅度應大至民眾有感，依現行到醫學中心就醫部分負擔420元，建議提高至500元以上，最好再增加200、300元，才能真正降低門診量。

「未來若調長醫學中心部份負擔，民眾就醫自由度受限，一定會有怨言。」朱益宏說，調整部分負擔可以不用一次到位，但應逐年檢討，最好是每2年調整一次，若有需要就應調整。

「提升醫學中心部分負擔的同時，有許多細節必須注意。」朱益宏說，一旦提高部份負擔，民眾一次就醫花費可能需要破千元以上，甚至可能會出現自費就醫還比較便宜的現象，如此就須依靠醫院評鑑、地方衛生局督導考核，避免大醫院為留住病人而規避部分負擔。

另應該讓轉診變得更為方面，現行轉診需要醫師填寫轉診單，健保署應讓手續簡化，民眾可以安心在基層診所就醫，「因為民眾知道如果病情嚴重，醫師會協助轉診，更可以減少醫療支出」。

朱益宏說，健保署為了推動分級醫療，民國107年時，北區業務組推出「雁行專案-社區醫療合作推動計畫」、台大醫院發起星月計畫等，建議健保署應全面檢視相關計畫成效，並加強落實各層級醫院間的轉診制度，讓轉診更加順暢。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，健保署擬提高未經轉診醫學中心部分負擔，「這是對的」，如此增加民眾財務負擔，才能調整、降低不必要的就醫行為，但民眾就醫行為不容易在一夕之間扭轉，因此，健保署應詳細研擬相關政策的內容與時程的具體計畫，比如說要在幾年內達成目標等。

「醫學中心提高部分負擔，慢性病患將是一大關鍵。」洪子仁說，全國約有400、500萬名慢性病壞者，如穩定糖尿病患應在基層診所穩定就醫，除非有黃斑部病變、心血管問題等，才需轉診至醫學中心，同時提升基層診所量能、能力，增加民眾就醫信心。