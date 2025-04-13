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捷克眾議院副議長訪台 出席台灣資安大會發表演說

中央社／ 台北13日電

捷克眾議院副議長巴圖謝克今天抵台，訪台期間將拜會外交部林佳龍、國安會秘書長吳釗燮及數發部等相關部會，並應邀出席今年「CYBERSEC 2025台灣資安大會」，發表專題演講。

外交部晚間發布新聞稿指出，捷克眾議院副議長巴圖謝克（Jan Bartošek）於13日至16日訪台，就國際資訊安全合作與台灣公私部門進行交流。巴圖謝克曾於2016年來台訪問，對於他的再次來訪，外交部表示誠摯歡迎。

外交部說明，巴圖謝克長期研究安全議題，除了兼任眾院「軍事情報活動監督常設委員會」副主席，也是「國際關係及情報辦公室監督常設委員會」成員，在制定捷克國家資安政策及推展國際資安合作，均具有豐富經驗。

外交部表示，巴圖謝克訪台期間將拜會外交部長林佳龍、國家安全會議秘書長吳釗燮及數位發展部等相關部會，並應邀出席今年「CYBERSEC 2025台灣資安大會」，發表專題演講及參與資安領域活動，見證台灣資安自主廠商的研發成果。

外交部提及，巴圖謝克於2013年起擔任捷克眾議員，長期支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，並曾多次接待台灣赴捷交流的重要訪團，是台灣的堅定友人；此次訪台，對提升台捷兩國資安韌性有所助益。

外交部說，台灣與捷克共享民主自由價值，外交部將在互信、互惠及互利的基礎上，持續深化台捷民主夥伴關係，以因應威權國家對全球民主陣營帶來的威脅及挑戰。

吳釗燮 外交部 捷克 林佳龍 資安

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