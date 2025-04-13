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台灣挺巴勒斯坦人權大遊行 數個民團串聯支持

中央社／ 台北13日電

以色列3月對加薩再度開火，台灣巴勒斯坦自由連線今天與多個民團串聯舉辦「台灣挺巴勒斯坦人權大遊行」，以5大訴求希望終止台以合作關係。在台巴勒斯坦人在現場表示，希望台灣聽見他們的聲音。

台灣巴勒斯坦自由連線下午舉辦「台灣挺巴勒斯坦人權大遊行」，小民參政歐巴桑聯盟、綠色公民行動聯盟、台灣照顧勞動產業工會、印尼移工團結組織等數個民團參與。

台灣巴勒斯坦自由連線提出5大訴求，包括，一、台灣政府應堅守轉型正義理念及人權立國價值；二、台灣政府發出聲明譴責以色列；三、外交部停止與以色列駐台單位的合作關係；四、經濟部公開台以雙方軍武製造之貿易紀錄並停止提供材料與技術；五、文化部應取消與以色列文化合作協定，拒用文化洗白種族滅絕。

年僅11歲的在台巴勒斯坦女孩Melek致詞時表示，她要為加薩孩子們發聲，加薩的孩子們一樣想玩耍、學習以及在和平中長大，卻遭遇轟炸、飢餓，被埋在斷垣殘壁之下。每天都有家庭破碎，每天都有父母失去孩子，但這世界卻保持沈默，這不僅是一場悲劇，更是犯罪。

Melek說，她站出來是為了加薩，因為加薩的孩子也有活下去的權利，加薩人民有自由的權利，「請台灣聽見我們的聲音，與加薩站在一起」。

在台猶太裔學者Teri、Derek、Kerim於致詞時抨擊以色列政府，明明有權力停止或限制過去15個月的行為，卻故意不這麼做，支援這15個月來的交火，今天站出來是要讓大眾知道，非常多猶太人也反對戰爭。

他們強調，猶太格言希望屠殺「不再發生」，這不僅是對猶太人而言如此，而是對所有人都是如此，不能忍受見到以猶太之名的屠殺再度發生。

對此，外交部下午回應中央社提問表示，尊重台灣公民社會團體言論自由，以及對台灣外交工作所表達之意見。政府致力維護人權的普世價值，也曾捐款50萬美元給「美慈組織」（Mercy Corps），透過和「美慈組織巴勒斯坦分部」合作，對加薩地區提供人道援助物資。

外交部強調，台灣一向與國際社會共同譴責任何形式的恐怖主義、威權主義對民主自由的傷害，外交部呼籲以哈雙方持續斡旋與溝通，透過談判化解對立與衝突以達成停火協議。

以色列 巴勒斯坦

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