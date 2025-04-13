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紐西蘭跨黨派台灣友誼小組訪台 將晉見賴總統

中央社／ 台北13日電
紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）訪問團一行7人於13日至18日訪問台灣，將晉見總統賴清德。圖／中央社（外交部提供）
紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）訪問團一行7人於13日至18日訪問台灣，將晉見總統賴清德。圖／中央社（外交部提供）

紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪團今天抵台，外交部表示，訪團在台期間將晉見總統賴清德，分別接受外交部長林佳龍及立法院長韓國瑜款宴。

外交部下午發布新聞稿指出，紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group onTaiwan）訪問團一行7人於13日至18日訪問台灣，將晉見總統賴清德、分別接受外交部長林佳龍及立法院長韓國瑜款宴，並拜會相關部會探討共同關切議題，外交部表示誠摯歡迎。

外交部說明，訪團成員包括首席團長國家黨大黨鞭史密斯（Stuart Smith）議員、共同團長勞工黨尤齊力（Tangi Utikere）資深議員、第一黨黨鞭暨司法委員會副主席阿巴克爾（Jamie Arbuckle，另譯：艾布可）議員、國家黨籍請願委員會副主席佛萊明（GregFleming，另譯：弗林明）議員、國家黨籍衛生委員會副主席康貝爾（Hamish Campbell，另譯：坎貝爾）議員、行動黨籍跨國議會交流特設委員會副主席洛克斯頓（Cameron Luxton）議員，以及勞工黨籍懷特（Helen White）議員。

外交部表示，這次團員涵蓋紐西蘭朝野主要政黨，展現紐西蘭國會對台灣的跨黨派支持，外交部對其堅定友誼表達誠摯感謝。

外交部強調，紐西蘭為印太區域重要友台國家，台灣與紐西蘭共享民主、自由與人權價值，並重視原住民權益，雙邊經貿在「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）架構下也不斷深化。

外交部表示，肯定紐西蘭跨黨派國會議員此行來訪，相信有助於未來兩國在共享價值基礎上，進一步深化友好合作夥伴關係，攜手促進區域的民主、和平與繁榮。

外交部 紐西蘭

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