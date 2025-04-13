藍委遭指提案引進中國醫師？ 詹江村：是有人在新北罷團造謠！

桃園市議員詹江村今天中午在臉書指出，桃園罷團在桃園區發動連署時，影射國民黨立委提案引進中國醫師，讓台灣成為主國的器官庫，這指控根本是造謠，國民黨立委沒提案而且已經澄清，卻仍被罷團作為連署的宣傳工具。

詹江村在臉書還播放一段影片，可以清楚聽到一名女子和罷團志工的對話，現場罷團的海報寫著「拒絕成為中國器官庫」，女子問罷免和中國器官庫有什麼關係？志工回（國民黨）立委在立法院有提案讓中國醫生進來，是陳玉珍提案的，大家要拒絕發生這種事，請大家支持連署罷免。

女子說這件事（國民黨）已經澄清並沒有這樣的提案，另一位志工接話說「個人的判斷啦」，雙方就沒有再繼續對話。

詹江村指出，立委提案、中國器官庫的傳聞是謠言，國民黨立法院黨團昨天已經澄清，並還原始末，陳玉珍提案希望引進「國際醫師」改善醫療資源不足的現況，結果被有心人在新北罷團中傳出陳玉珍提案，要引進中國醫師，扣上台灣器官會成為中國器官庫的紅帽，論述荒謬，現在桃園罷團也跟著造謠，意圖使人被罷免，有違反選罷法之嫌。

按國民黨立法院黨團昨天發布新聞，抨擊牙醫史書華指國民黨立委提案引進中國醫師，根本是造謠抹黑，陳玉珍等人提案修法重點在引進「國際醫師」，改善外島醫療資源不足的困境，非指「大陸地區」的醫師，也不會提修法引進陸籍醫師來台，不容史書華造謠抹黑。

史書華是新北罷團領銜人，在臉書粉團發文指，「金門縣的立委陳玉珍，引進了神州培養的醫學人才。國民黨的一大堆立委，提案離島醫療引進中國醫師」。國民黨立法院黨團昨天發新聞稿反擊，指綠營側翼罷團誣指國民黨團及陳玉珍等人擬具的「離島建設條例修正草案」，還造謠說修法是為了要引進大陸地區醫師合法到外島執業，這又是側翼扣紅帽子的老戲法。

國民黨團駁斥史書華的指控子虛烏有，此案修法重點在於引進國際醫師，國際醫師就是「外國」，非大陸地區與台灣地區的醫師。國民黨團不會推動修法引進陸籍醫師來台執業，不容不入流的醫師一再造謠抹黑。