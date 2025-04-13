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陸配來台人人自危 難彰顯台灣民主

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
陸配因出身、價值觀與台灣本就有所不同，政府與社會應用更包容的同理心看待。（中央社）
陸配因出身、價值觀與台灣本就有所不同，政府與社會應用更包容的同理心看待。（中央社）

近來民進黨政府不只取消陸配亞亞等人的依親居留，還要求嚴查陸否放棄原國籍。目前兩岸關係雖不好，但陸配因結婚來台應被善待，且過去價值觀與台灣不同，應該有更大的包容與同理心，才能彰顯民主社會的優勢。以產業面來說，台灣也需要陸配的協助，如此針對立場，並不符合真正民主精神。

陸配也被查水表？

賴政府近來對陸配大力清查，包括網紅亞亞涉及發表武統言論，遭到移民署取消依親居留資格，她在移民署陳情的時候，還遭到網紅八炯、閩南狼等人嗆聲，要她「滾回中國」；除了亞亞以外，包括陸配網紅「小微」和「恩綺」等人也面臨相同命運，一時間陸配人人自危。

另外，移民署近日發出多份通知書，要求陸配跟陸配子女，須補繳在大陸的除籍證明，雖然陸委會表示，若赴陸有人身安全疑慮、重大傷病、10年未赴大陸與出生即返台定居者可採用替代方案，但相關措施過去早有默契，如今大動作清查，更顯得兩岸關係已經完全沒有交涉的空間。

台灣氛圍壓迫陸配

因中國1990年代戶籍制度複雜、黑戶甚多，許多陸配與後裔子女並不清楚是否有戶籍，2024年統計指出，在台的大陸、港澳地區配偶有38.4萬人，陸委會目前雖已發出1萬多份通知，但要逐個審查並不容易，如今卻因為兩岸關係緊張，政府大動作搜查陸配，無疑讓社會的情緒更加對立。

總統賴清德曾說過，「台灣是一個多元包容的社會，與中國最大的不同，就是台灣落實主權在民的觀念」，但如今賴總統的作為，包括對中17條、限制陸生就讀科系、緊縮陸配言論，再加上民進黨大力鼓吹民團大罷免，讓對立更加上升，在不同意見表達更困難下，台灣的政治開放反而與高度限制言論自由的中國更加相近。

應對陸配更有同理

如今，許多陸配已經生小孩與在台安居樂業，政府應有更大的包容與同理心，才能展現民主社會的優越點，若兩岸的制度與氛圍差異降低，民眾恐難再信任民進黨政府。

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移民署 關係 陸配

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