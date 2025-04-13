快訊

股災的這一週！存股哥：黃金「絕望時期的貨幣」資產穩定器

華航飛新加坡航班機務訊號異常 轉降小港機場

緬甸地震中和浴佛募款 朱立倫捐10萬不忘拜託鄉親挺他

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今赴新北中和區華新街，參加一年一度的緬甸新年浴佛活動。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席朱立倫今赴新北中和區華新街，參加一年一度的緬甸新年浴佛活動。記者劉懿萱／攝影

緬甸中部3月28日發生芮氏規模8.2地震，造成上萬人死傷。國民黨主席朱立倫今赴新北中和區華新街，參加平安祈福活動，並捐10萬給中華民國緬甸歸僑協會。朱立倫也不忘請在地鄉親全力挺立委張智倫，讓他繼續為中和、新北市努力。

中華民國緬甸歸僑協會每年都會舉辦緬甸新年浴佛，但緬甸3月28日發生大地震，今年活動變為平安祈福活動，為在緬甸家人祈福，並舉辦募款活動。朱立倫致詞說，他每一年潑水節都會來參加，不管是擔任新北市長，或是擔任國民黨主席也一樣要跟大家來祝福。今年又有一個重要意義，就是3月28ㄖ在緬甸發生嚴重的地震，造成真的是數千人、數萬人傷亡，尤其很多僑胞居住的瓦城地區傷害很大。

朱指出，緬甸歸僑協會辦募款活動，希望大家有錢出錢、有力出力，國民黨也將透過緬甸歸僑協會，捐助10萬，表達我們對緬甸僑胞的關心及支持。

朱也不忘強調中和立委張智倫，是在地的小孩，一路的成長、努力認真，當選立法委員為新北市打拚、為中和努力，不僅在立院通過財劃法，也為新北市爭取很多重要建設，拜託鄉親要全力挺張智倫，希望他繼續為新北市、中和鄉親及歸僑努力。

國民黨主席朱立倫今赴新北中和區華新街，參加一年一度的緬甸新年浴佛活動。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席朱立倫今赴新北中和區華新街，參加一年一度的緬甸新年浴佛活動。記者劉懿萱／攝影

中和 朱立倫 緬甸

延伸閱讀

不救經濟搞政治！朱立倫批執政者抹紅別人 共諜藏高層旁

朱立倫與張善政站台力挺 牛煦庭：大罷免是險惡陰謀

共諜滲透總統府外交部 朱立倫：不分黨派綠應不護短嚴辦

影／朱立倫批民進黨政府搞大霸免 忽視國家經濟安全

相關新聞

藍委遭指提案引進中國醫師？ 詹江村：是有人在新北罷團造謠！

桃園市議員詹江村今天中午在臉書指出，桃園罷團在桃園區發動連署時，影射國民黨立委提案引進中國醫師，讓台灣成為主國的器官庫，...

陸配來台人人自危 難彰顯台灣民主

近來民進黨政府不只取消陸配亞亞等人的依親居留，還要求嚴查陸否放棄原國籍。

陳菊住院治療中 賴總統已前往探視

監察院長陳菊去年底因流感住院期間發現有腎臟腫瘤及腦血管阻塞，目前仍在住院療養中，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統已探視...

緬甸地震中和浴佛募款 朱立倫捐10萬不忘拜託鄉親挺他

緬甸中部3月28日發生芮氏規模8.2地震，造成上萬人死傷。國民黨主席朱立倫今赴新北中和區華新街，參加平安祈福活動，並捐1...

民進黨啟動國安法案修法 藍白聚焦共諜案防抹紅

民進黨立院黨團啟動國安法案修法，民進黨立法院外交及國防委員會召委沈伯洋周三排審「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案...

影／關稅衝擊台灣還在拚罷免？朱立倫批民進黨無視安定只搞政治

雖然全球正面對美國關稅衝擊，民進黨支持的大罷免行動仍持續。國民黨主席朱立倫今天表示，全世界現在最關心的都是經濟議題，唯獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。