緬甸地震中和浴佛募款 朱立倫捐10萬不忘拜託鄉親挺他

緬甸中部3月28日發生芮氏規模8.2地震，造成上萬人死傷。國民黨主席朱立倫今赴新北中和區華新街，參加平安祈福活動，並捐10萬給中華民國緬甸歸僑協會。朱立倫也不忘請在地鄉親全力挺立委張智倫，讓他繼續為中和、新北市努力。

中華民國緬甸歸僑協會每年都會舉辦緬甸新年浴佛，但緬甸3月28日發生大地震，今年活動變為平安祈福活動，為在緬甸家人祈福，並舉辦募款活動。朱立倫致詞說，他每一年潑水節都會來參加，不管是擔任新北市長，或是擔任國民黨主席也一樣要跟大家來祝福。今年又有一個重要意義，就是3月28ㄖ在緬甸發生嚴重的地震，造成真的是數千人、數萬人傷亡，尤其很多僑胞居住的瓦城地區傷害很大。

朱指出，緬甸歸僑協會辦募款活動，希望大家有錢出錢、有力出力，國民黨也將透過緬甸歸僑協會，捐助10萬，表達我們對緬甸僑胞的關心及支持。