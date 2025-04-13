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民進黨啟動國安法案修法 藍白聚焦共諜案防抹紅

聯合報／ 記者王千豪林銘翰／台北即時報導
國安會祕書長吳釗燮（圖）擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
國安會祕書長吳釗燮（圖）擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團啟動國安法案修法，民進黨立法院外交及國防委員會召委沈伯洋周三排審「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」案。在野陣營將聚焦綠營近期一連串的共諜案，將以此為法案審查的依據，攻防上也會慎防民進黨趁機抹紅。

民進黨團3月中旬舉行「國家安全全面守護、國安法案不容再擋下」記者會，並羅列本會期要推的10部與國安相關修法法案，包括兩岸人民關係條例、港澳條例、國籍法、國安法、通保法、反滲透法、資安法、刑法、陸海空軍刑法及國家情報工作法等。

不具名國民黨立委表示，原來沒有美國關稅的時候，民進黨團4月就想處理國安法案，想把這會期變成國安會期，大吃「國安感冒糖漿」，抹紅在野陣營，藍營會小心應對。但如果民進黨太過分，假國安之名，行類戒嚴之實的話，他們也一定會站在自由民主、捍衛人權的立場上，避免國安法案被無限上綱。

由於近期綠營共諜案連環爆，也成為國安法案修法的重點之一。國民黨立委賴士葆表示，民進黨執政已經9年之久，共諜要滲透的對象當然是以民進黨為主，他們會將共諜滲透到民進黨府院黨的情況對外界做論述，以此為基礎好好的審國安法，以避免國安法的修法變成民進黨抹紅在野黨的工具。

藍營人士批評，民進黨喊抗中保台，但匪諜卻窩藏在民進黨裡，現在又想要任意操作國安議題，犧牲人權法治，製造寒蟬效應等。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷受訪時表示，目前很多共諜案出現在高官身邊，看起來民進黨已經成為共諜溫床，執政黨應該對症下藥，從內部好好展開清查，特別是國安會祕書長吳釗燮，過去擔任外交部長斷交8國，吳的前助理何仁傑也算是重要親信，是否有把外交機密交付對岸，導致中共當局不斷挖我牆腳。

張啓楷認為，總統府跟外交部接連出現共諜案，趕快查清楚才是政府的當務之急，與其著眼於調查未來式，不如先把過去式跟現在進行式清乾淨。

共諜 民進黨

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