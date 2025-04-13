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影／關稅衝擊台灣還在拚罷免？朱立倫批民進黨無視安定只搞政治
雖然全球正面對美國關稅衝擊，民進黨支持的大罷免行動仍持續。國民黨主席朱立倫今天表示，全世界現在最關心的都是經濟議題，唯獨台灣還在拚罷免，民進黨只會搞政治無視兩岸緊張關係與國內政經動盪，這是最大的遺憾。
朱立倫今天出席基隆黨部舉辦的還錢於民政策說明會，同時聲援進入二階罷免的基隆立委林沛祥，朱立倫面對支持者強調，人民只要安定過好日子，基隆之前要罷免謝國樑市長，今年要罷免林沛祥，這樣基隆還有安定的一天嗎？況且現在台灣除了對岸軍事威脅，還面臨關稅戰、貿易戰，還要社會分裂搞大罷免，政府現在稅額超徵，希望還稅於民，普發每人一萬元，擴大內需促進民間消費與經濟發展，這也不是只有台灣這樣做，包括日本、美國、新加坡、英國等都這樣做，另一方面也能合理地將部分超收稅款返還給民眾，這正是民眾所期待的。
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