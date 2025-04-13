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復仇戰？高嘉瑜東湖市場掃街衝罷免李彥秀 攤商反映兩極

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前立委高嘉瑜，今現身東湖五分市場，幫罷團掃街衝二階過關，有攤商說「我們也需要幫忙！」記者林麗玉／攝影
前立委高嘉瑜，今現身東湖五分市場，幫罷團掃街衝二階過關，有攤商說「我們也需要幫忙！」記者林麗玉／攝影

民團發起罷免立委李彥秀，2024僅些微差距落敗的前立委高嘉瑜，今現身東湖五分市場，幫罷團掃街衝二階過關。許多高嘉瑜支持者熱情擁抱，不過也有攤商拒拿連署宣傳品，稱不喜歡這感覺直言「台灣太亂了！」還有攤商說「我們也需要幫忙！」

有「港湖女神」封號的前立委高嘉瑜，今天拿裡以高式風格的與罷免李彥秀、廖先翔的團隊，今天一早前往東湖五分市場掃街宣傳，同步進行罷免理念宣講及連署書簽署。

高嘉瑜受訪表示，港湖除銹走到現在才是剛開始，公民團體非常努力風雨無阻連署罷免，也是全台灣第一個24小時的連署站，現在第二階段達到一個小小的目標，不過最終目標是要達到6萬分連署，還有第三階段要成功，希望持續努力，讓罷免成功。

媒體也問高嘉瑜，對於台北市長蔣萬安近期頻與李彥秀合體、包括市政活動，李彥秀從美國房產爭議到回台灣，幾乎不敢面對媒體，問她關於財產、資金來源等疑慮，甚至關于她的家人都沒有正面說清楚，有活動就拉著蔣萬安當護花使者，走到哪裡都需要人陪同，這是非常不負責任，沒有擔當。

高嘉瑜也提到，蔣萬安身為台北市大家長，面對台北市荒倉走板的立委，還一再透過市政資源違法護航，甚至很多台北市活動，蔣只有邀請國民黨立委參加，沒有邀民進黨立委包括王世堅吳沛憶吳思瑤等，蔣萬安不斷公器私用，這是「在幫國民黨委員、還是害？」不得而知。

高嘉瑜也酸蔣萬安，上周邀請北北基桃市長研商關稅戰，要聯合採購美國商品，不過施政報告面對議員苗博雅質詢，問及美國進口台灣最大宗的商品是什麼，蔣竟答不出來，酸「草包市長配上草包立委，這是剛剛好的絕配。」

前立委高嘉瑜，今現身東湖五分市場，幫罷團掃街衝二階過關。許多高嘉瑜支持者熱情擁抱。記者林麗玉／攝影
前立委高嘉瑜，今現身東湖五分市場，幫罷團掃街衝二階過關。許多高嘉瑜支持者熱情擁抱。記者林麗玉／攝影
也有攤商拒拿連署宣傳品，稱不喜歡這感覺直言「台灣太亂了！」還有攤商說「我們也需要幫忙！」記者林麗玉／攝影
也有攤商拒拿連署宣傳品，稱不喜歡這感覺直言「台灣太亂了！」還有攤商說「我們也需要幫忙！」記者林麗玉／攝影
民團發起罷免立委李彥秀，2024僅些微差距落敗的前立委高嘉瑜，今現身東湖五分市場，幫罷團掃街衝二階過關。記者林麗玉／攝影
民團發起罷免立委李彥秀，2024僅些微差距落敗的前立委高嘉瑜，今現身東湖五分市場，幫罷團掃街衝二階過關。記者林麗玉／攝影

攤商 李彥秀 罷免 連署書 高嘉瑜

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