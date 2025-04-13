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視導榮家 總統：阻止共產黨併吞台灣就是榮民精神

中央社／ 台北13日電

總統賴清德12日視導暨慰問台南榮譽國民之家時指出，榮民是台灣重要資產，盼愛國、反共、服務的榮民精神在台灣社會代代相傳。賴總統強調，「我們要阻止共產黨併吞台灣，團結守護台灣、捍衛中華民國，這就是榮民精神。」

賴總統12日下午視導暨慰問台南榮譽國民之家，包括國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發、台南市長黃偉哲、立委林俊憲、王定宇及台南榮家主任王風勝等人出席。

總統府今天發布新聞稿指出，總統在致詞時表示，台南榮家是他在台南市長任內規劃，後續由台南市長黃偉哲與市府團隊，以及歷任輔導會主委及工作人員共同努力，從新建到完成搬遷歷經多年，在去年正式啟用，且鄰近高雄榮總台南分院，是落實「醫養合一」的榮民之家，提升榮民就醫和生活便利性。

賴總統指出，榮民過去在軍中一生戎馬，現在年紀大了到榮民之家，政府有責任照顧他們。過去榮民報效國家，現在國家照顧榮民，這是應該的事情。他期許輔導會能做好對榮民的服務，將他們視同自己的親人般照顧。

總統說，榮民是台灣重要的資產，特別是榮民精神要在台灣社會代代相傳，所謂榮民精神，首先就是愛國。過去榮民在台灣不分族群，一起擋下古寧頭戰役及八二三砲戰，守護台灣，捍衛中華民國。他擔任總統後，於金門參加八二三戰役紀念活動時看到來自全台灣的遺眷深受感動，也從他們的故事了解榮民愛國、保衛國家、犧牲奉獻的精神。

總統強調，「有台灣才有中華民國，而不分族群、團結合作才能守護台灣。」

第二，尊敬榮民，除了感念他們保家衛國的犧牲，更感念他們反共的精神，總統強調，「我們要阻止共產黨併吞台灣，團結守護台灣、捍衛中華民國，這就是榮民精神。」

第三，服務。總統表示，十大建設中有許多工程是榮民的貢獻，他們忠於國家，服從領導，參與國家建設，要延續這種服務精神，感念榮民對國家的貢獻，除了提供實質照顧，把他們當作家人，更要延續榮民精神，國人團結，國家才會安全，社會才會安定，人民才能安居樂業。

此外，總統也視察「門診區」、「復健中心」及「療癒花園」的設置與使用現況，並與榮民長輩親切寒暄話家常，關心他們的生活起居情形。

榮民

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