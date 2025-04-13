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神隱多日終現身 柯建銘京都「大休息」不忘「大成宮」

聯合報／ 記者／陳舜協
柯建銘今天在臉書發文，證實目前人在日本京都「大休息」，卻也沒忘宣傳「大罷免，大成宮」。圖／取自柯建銘臉書
柯建銘今天在臉書發文，證實目前人在日本京都「大休息」，卻也沒忘宣傳「大罷免，大成宮」。圖／取自柯建銘臉書

民進黨立法院黨團總召柯建銘本月9日缺席立法院會及民進黨中常會，12日也缺席民進黨「向人民報告」新竹市場宣講活動，引發臆測。柯建銘今天終於在臉書發文，證實目前人在日本京都「大休息」，卻也沒忘宣傳「大罷免，大成宮」。

柯建銘近日有不少不同以往舉措，他接連缺席9日立法院會對行政院對調整退休警察待遇的「警察人員人事條例」修正案覆議案表決、民進黨中常會，12日的新竹市場宣講活動，形同神隱，民進黨內不少人私下議論並關心他的健康狀況。

柯建銘今天（13日）一早在臉書發文，透露自己人在京都「大休息大沉澱」，自稱是「獨孤求敗不死的反共老鐵人」，發文所附照片還包括「大罷免」及「大成宮」兩幅小旗，還寫下「大罷免大成功」、「大改革大藍圖」，說明他人雖在日本休息，心心念念的仍是「大罷免」。

柯建銘 民進黨 罷免

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