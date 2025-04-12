蔡英文、蕭美琴今赴高醫急探陳菊引外界遐想 院方給答案了

監察院長陳菊去年重感冒到高醫住院，健康檢查發現腎臟長腫瘤，手術切除後，又發生腦血管阻塞，仍在住院復健中。不過今天傳出前總統蔡英文、副總統蕭美琴突南下探望陳菊，引發關注陳菊是否病情有變化？對此，高醫僅回應，狀況如常，其他並未被授權對外說明。

陳菊去年12月底重感冒住院，順便安排健康檢查，檢查發現右腎有一顆3.5公分腫瘤，以達文西機械手臂切除，手術過程順利，原本預計3至5天出院，出院前一天早上，突然右下肢無力。

高醫團隊檢查發現左腦血管栓塞，搶在黃金時間動手術，術後已恢復意識，持續住院中，並接受院方復健計畫，今年2月，陳菊不想被人說話，還繳回2個月薪水，當時監察院秘書長李俊俋稱她病情樂觀、持續復健，期盼3月重返監察院崗位。

不料，今天傳出高醫突然出現大批維安人員，前總統蔡英文、副總統蕭美琴前來探望陳菊，醫護人員神情緊張，是否陳菊病情急轉直下？對此，高醫表示，院方沒被授權說明，但狀況一切如常。