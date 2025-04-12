聽新聞
0:00 / 0:00
蔡英文、蕭美琴今赴高醫急探陳菊引外界遐想 院方給答案了
監察院長陳菊去年重感冒到高醫住院，健康檢查發現腎臟長腫瘤，手術切除後，又發生腦血管阻塞，仍在住院復健中。不過今天傳出前總統蔡英文、副總統蕭美琴突南下探望陳菊，引發關注陳菊是否病情有變化？對此，高醫僅回應，狀況如常，其他並未被授權對外說明。
陳菊去年12月底重感冒住院，順便安排健康檢查，檢查發現右腎有一顆3.5公分腫瘤，以達文西機械手臂切除，手術過程順利，原本預計3至5天出院，出院前一天早上，突然右下肢無力。
高醫團隊檢查發現左腦血管栓塞，搶在黃金時間動手術，術後已恢復意識，持續住院中，並接受院方復健計畫，今年2月，陳菊不想被人說話，還繳回2個月薪水，當時監察院秘書長李俊俋稱她病情樂觀、持續復健，期盼3月重返監察院崗位。
不料，今天傳出高醫突然出現大批維安人員，前總統蔡英文、副總統蕭美琴前來探望陳菊，醫護人員神情緊張，是否陳菊病情急轉直下？對此，高醫表示，院方沒被授權說明，但狀況一切如常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言