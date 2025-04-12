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黃國昌「人民要當家」明直搗賴清德本命區 和綠同一地點拚場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民眾黨「人民要當家」宣講第三場明天直搗總統賴清德的政治本命區台南市舉行。圖／取自民眾黨粉專
民眾黨「人民要當家」宣講第三場明天直搗總統賴清德的政治本命區台南市舉行。圖／取自民眾黨粉專

民眾黨「人民要當家」宣講第三場直搗總統賴清德的政治本命區台南市舉行，明天下午在永康區大灣武龍宮登場，和上月23日民進黨「人民是頭家」政策宣講台南場是同一地點，頗有拚場意味，民眾黨公布宣講名單，包括國民黨立委謝龍介和無黨籍台南市議員陳昆和都會出席。

民眾黨表示，美國關稅風暴襲來，衝擊百工百業，面對國際情勢、全球市場動盪，賴政府不創造經濟成長、全心全意創造內部對立，更繼續大罷免、杯葛議事、癱瘓國會、搞內鬥！賴總統至少還有音樂、蕭副總統至少還有潤餅、卓揆至少安心睡、柯建銘總召至少搶到C位，那我們人民至少還有什麼？至少還有民眾黨永遠和大家並肩同行，捍衛自由民主法治、強力監督執政黨！

民眾黨說，413人民要當家台南場宣講，邀請所有關心地方、關心這片土地的好朋友們，一同站出來，一起怒吼喚回政府的良心！活動流程下午4點開始，有黃國昌、林國成、張啓楷、謝龍介、陳昆和、張其祿、許忠信、王安祥、何政家、陳祺忠等陸續上台宣講。

台灣基進台南黨部主委吳依潔則指，台灣民眾黨明天來到台南進行全民問政宣講，宣傳標體「至少我們還有正義」刻意模仿今年台灣祭標題「至少我們還有音樂」，民眾黨一邊在國會中亂砍音樂祭預算，一邊濫用台灣祭標題，台南是台灣民主聖地，大灣更是永康最具台灣意識的地區，民眾黨想來這裡宣講就等著被打臉。

民眾黨「人民要當家」宣講第三場明天直搗總統賴清德的政治本命區台南市舉行。圖／取自民眾黨粉專
民眾黨「人民要當家」宣講第三場明天直搗總統賴清德的政治本命區台南市舉行。圖／取自民眾黨粉專

台南 台灣民眾黨 音樂

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