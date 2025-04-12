防關稅降溫大罷免 府院宣講不停歇 柯建銘續扮「吵架王」

美國對台祭出對等關稅，府院忙於應對關稅風暴，另方面綠營內部憂心關稅海嘯澆熄罷免之火，不僅民進黨本周末仍下鄉「政策宣講」，據悉，各地民代系統也在基層賣力宣傳罷免二階段連署。綠委坦言，當外界看柯建銘「吵架王」笑話，卻沒發現這卻是維持罷免熱度、鞏固綠營支持者的定心丸。

關稅衝擊我國百工百業，行政院長卓榮泰與賴清德總統近日陸續啟動傾聽產業之旅，同時，卓榮泰今明將繼續率領內閣成員，參與民進黨主辦的「人民是頭家」大型宣講。名義上是說明政策，但現場開放民團罷免連署擺攤，民進黨內人士也不諱言，政策宣講如同選舉造勢，是凝聚支持者的重要場合。

黨內人士表示，原本32%的對等關稅真的令人震驚，此時若高調推動罷免，勢必受到各界批判，所幸後來美國關稅戰劍指中國態勢越來越明朗，台灣可能被課徵的關稅降至10%，且有談判期，台灣也列入首波與美貿易談判對象，稍微緩解關稅壓力。

府院一方面因應關稅談判，民進黨立委及綠營側翼則宣傳「跟美國同陣營，關稅10%；聽藍白、跟中國同陣營，關稅125%」，一方面化解關稅議題負面效應，另方面也找到助攻大罷免的施力點。

「大罷免大成功。」民進黨立院黨團總召柯建銘這段期間只要談話，必提大罷免，柯也直言就是希望全民可以覺醒。一名民進黨立委強調，柯建銘的確是維持罷免熱度，甚至有回溫趨勢，當外界都看柯建銘吵架的笑話時，卻是加深鞏固民進黨支持者的心，柯建銘的「憂國憂民」同時也是支持者定心丸。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，藍白刻意操作柯是情緒性、愛吵架的人，媒體也常著重在柯反反覆覆，但這對柯總召很不公平，身為黨團幹部，需要長時間跟柯總召相處，會發現柯擔憂憲政體制被破壞、行政院的錢被掏空後的國家未來走向，「其實看懂政治跟有歷史感的人，就會理解柯總召眼光看得比旁人遠。」

不過，柯建銘扮「吵架王」雖鞏固深綠支持者，但民進黨無論立院端或黨中央系統也都示警，柯建銘相關攻防尺度拿捏有些許誤判，應當留意。一位民進黨立委表示，國會辦公室陸續接到支持者致電，對柯建銘有關心也有責難，關心的是柯建銘臉書經常半夜發長文，要多休息；責難則是大罷免應主打理性、講道理。