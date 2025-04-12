【即時短評】民進黨政府成共諜窩 才該聽蔣萬安「阿祖、阿公」的話

台北市議會新會期開始，本該好好討論市政議題，但民進黨議員卻弄成「反共實境秀」，要市長蔣萬安別忘了「阿祖」、「阿公」曾反共，如今民進黨共諜案全面淪陷，蔣萬安口中「嘴巴講反共，自己養共諜」一語成讖，府院黨才該好好聽蔣萬安阿祖、阿公的話。

民進黨內共諜案一樁又一樁，恐怕還有更多未爆彈，但民進黨議員卻忙著反共作秀，有議員拿出前總統蔣中正遺囑稱「要不斷對大陸共產邪惡，展開政治作戰」，還製作成大型布條送給蔣萬安；還有人引用蔣經國日記「世上沒有台灣的問題，只有中共的問題」，要蔣萬安聽阿祖、阿公的話。

「蔣萬安DNA」成綠營羞辱式抹紅的好方法，但蔣萬安面對綠營議員昨逼問「哪一國家要消滅中華民國？」蔣立即回應「要消滅中華民國就是民進黨和共產黨」，並指共諜在總統府、國安會和民進黨新北市黨部，綠營卻全面噤聲，痛擊民進黨才是共產黨的共狗。

蔣萬安昨下午才大力反殺民進黨養共諜，就一語成讖，國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑昨晚因共諜案遭羈押禁見獲准，府院黨已有五人涉案，案件可能還會擴大。

「抗中保台」多年來已成民進黨的神主牌、選舉提款機，賴清德今年再加碼「中國」是境外敵對勢力，兩岸交流比蔡政府時期更加雪上加霜，但如今執政黨內部頻傳共諜，民進黨卻選擇視而不見，不僅全面調查陸配，打擊教師言論自由，更專注抹黑在野陣營正常的兩岸交流。

例如，台北市議會民政委員會與市府局處官員3月下旬赴上海考察，都經陸委會核准，居然還沒返台就被調查局調查員調查，回台後更是全面約談，即便查無違法，但不正顯示國家機器的各個成員，都懂得揣摩上意，要立「抹紅」戰功。

在綠營共諜案頻傳下，民進黨立委王世堅曾說「間諜只會安插在敵軍，因為友軍沒有安插的必要」。王世堅一席言成了警鐘，賴清德總統主政下的民進黨政府，的確已悲哀地成了「共諜窩」。