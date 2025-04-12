綠營共諜連環爆 外交部也淪陷 府黨、立院全被滲透

綠營共諜案連環爆，媒體報導，國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑，也遭吸收成為共諜，疑將外交部的機敏資料提供給中共情治人員，目前已羈押禁見。盤點近期綠營被滲透範圍涵蓋府院黨，包括總統府、外交部、立法院長辦公室、民進黨中央等共五人涉案。

近期共諜案第一波是立法院長游錫堃前助理盛礎纓，涉嫌收中國大陸資金，洩漏立法院機密，以20萬元交保。第二波範圍更廣，除盛礎纓外，還有總統府總統辦公室諮議吳尚雨，和民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮涉案，邱、吳、黃3人目前正收押中。第三波即為外交部何仁傑。

總統府發言人郭雅慧2日回應，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。總統府態度始終一致，不分黨派、不問身分，皆毋枉毋縱、依法嚴辦。有鑒於中國對台滲透、統戰日趨嚴重，各項國安法制強化刻不容緩，呼籲不分朝野黨派全力支持，共同因應來自威權的威脅。